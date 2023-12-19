瘋朝聖打卡「賴皮寮」！他曝「晚上11點人潮」驚呆：比平常多1倍

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議越演越烈，甚至被譏諷變成新打卡景點「賴皮寮」，就有網友表示，現在全台灣最具話題的鄉鎮市區就是萬里，觀光公園也成為熱門景點，一看Google的人潮即時資料，平日周一晚上11時，居然比以往多出1倍的人潮，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「11點的萬里觀光公園也太多人了吧」，昨（18）日晚上11查看萬里觀光公園Google Maps資料，人潮即時資料顯示，「比平常略微繁忙」，從條狀圖可以發現，居然多出1倍的人潮，「觀光公園離最熱鬧的地方其實頗遠的，也沒什麼人真的會去那觀光」，好奇大家都去那做什麼？

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▲原PO曬晚上11點人潮即時資料。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友們笑翻，「賴著不拆，世界奇觀」、「去打卡潮啊」、「最新觀光景點」、「打卡聖地」、「賴皮寮啊，晚了就沒了」、「賴真的被自己人搞爆」、「趕快申請寶可夢道館阿，專出稀有怪」、「國旅新景點」、「大家真的去朝聖最美的工寮喔」、「帶動地方經濟還不錯啊」、「熱門景點可以考慮收費，停車格先畫起來」。

也有不少網友透露，這周末要去朝聖，「我這周末要去朝聖」、「六日再去看看，順便看國家級園丁」。

賴清德老家變熱門打卡景點，媒體人黃揚明18日就在臉書貼出Google Maps顯示，不只有「賴皮寮」，周邊還有「侍衛休息花園」、「偉建公園」、「賴皮村」等惡搞地標。截至截稿前，Google Maps上的地名皆已被刪除，但仍有網友持續新增，針對打卡景點風波，賴清德競選辦公室目前尚未回應。