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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

突襲賴皮寮發現「特勤人員崗哨」！邱毅揪疑點：賴清德又露餡

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爆出違建，爭議越演越烈，甚至被網友做成地標「賴皮寮」。前立委邱毅19日就在粉專指出，自己就有前往查看，卻被以「私人地方不得進入」理由拒絕。另外，他還發現有國安特勤人員在花園打掃，一旁則有特勤人員休息的矮房，忍不住產生質疑。

邱毅在粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」直呼，「賴清德又露餡了！」文中表示，那天他出征「萬里賴皮寮」，趁亂逼近違建主體，「想進入賴皮寮後面更豐富內容，即違建中的違建，以及更寬闊美麗的後花園。讓大家看到賴皮寮為何能佔地228坪，合755平方公尺。」

這時卻被一位中年便衣人員擋住，「他說這是私人地方不得進入，我質疑花園是國有土地，為何不能進入，他回答花園也是私人土地。」

邱毅仔細一看，中年便衣後面站著一名年輕幹員，發現年輕幹員胸前有國安特勤人員的徽章，「而這名幹員和他的同僚也被拍到在打掃賴皮寮花園」，一旁還有個矮房，做為特勤人員的崗哨及休息處所。

邱毅指出，依特勤勤務條例，國安特勤人員只能保護正副總統及其直系親屬，「賴清德的直系親屬，父母已亡故，兒子在美國，因此國安特勤人員要保護的對象只有他。」他便質疑，「據了解，賴清德忙於選務及黨務，很少來賴皮寮，賴皮寮為何國安特勤還要設崗呢？難道賴清德還有其他的直系親屬居住於此？」

最後他還嘲諷，「問題越來越多，疑雲重重，『賴皮寮事件簿』已然成形，我帶領大家一起做柯南！」

另外，有網友今在PTT發文提到，昨日的Google搜尋趨勢排行榜，「賴皮寮」以兩萬筆以上的懸殊差距，擊敗阿傑、象鼻岩斷掉和戴資穎年終賽。

而賴清德萬里老家附近，還被許多網友惡搞標出新景點，像是「賴皮溪」、「賴皮店到店」、「賴皮の森」、「賴皮籃球框」等；不過經《ETtoday新聞雲》記者實際搜尋，已經搜不到連同「賴皮寮」等相關地標。

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