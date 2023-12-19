葉門叛軍屢襲紅海商船！　美國出手「聯合9國」啟動防衛部隊護航

▲葉門叛軍「青年運動」於11月19日挾持日本三菱旗下日本郵船（Nippon Yusen）營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

紅海地區航道近期接連爆發葉門激進團體「青年運動」（Houthi）攻擊商船事件，美國國防部長奧斯汀18日宣布，將與其他9個國家合作進行聯合巡邏，保護商船不受襲擊。

根據《路透社》報導，奧斯汀（Lloyd Austin）在訪問巴林（Bahrain）時宣布展開「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian），這項由美國為首的行動將由第153特遣部隊領導，在海上聯合部隊的保護之下，維護紅海商船航行安全，參與國家包含英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙與塞席爾。

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）



不過，目前還不清楚參與國家是否願意跟從美國軍艦過去幾天所採取的行動，直接擊落「青年運動」的導彈和無人機，並迅速援救受襲擊的商船。

奧斯汀表示，這是一項國際挑戰，必須要採取集體行動，「最近來自葉門的反叛組織行動升級，威脅到商業的自由流動，危及無辜的船員，違反了國際法，紅海是一條至關重要的水道，也是促進國際貿易的主要商業走廊。」

美國軍方表示，有艘商船18日在紅海南部遭多枚砲彈襲擊，美國海軍卡尼號（USS Carney）接收到呼救訊號前往救援；青年運動隨即聲稱對襲擊負責，因為這艘商船與以色列有關係，同時強調，除了航向以色列港口的船隻以外，航往世界各地港口的船隻都不會受到傷害。

受到青年運動攻擊影響，包含馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等大型航商已紛紛決定暫停通行紅海，以避免船隻及人員安全遭受威脅。國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海18日也陸續宣布暫時停止通行紅海，將改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。