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美議員向五角大廈提議　建立「嚇阻兵工廠」抗中保台

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

文／中央社

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格正要求五角大廈提供機密簡報，討論美國如何在區域敵對情緒加劇之際幫助台灣嚇阻中國。

福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）獨家取得蓋拉格（Mike Gallagher）寫給美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）的信件，他在信中提及，美國需要建立「嚇阻兵工廠」。

蓋拉格寫道：「1940年12月，當我們仍身處和平時，總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）曾發出著名的呼籲，促請美國成為『偉大的民主兵工廠』（great arsenal of democracy）。」

他寫說：「他（小羅斯福）當時說『盡速建造我們生產國防物資所需的每台機器、每一座兵工廠、每一座廠房是國家目的』。」

蓋拉格指出，小羅斯福當時的呼籲為盟邦提供了「救生索」，並且有助「在多年激烈衝突之前和期間，武裝我們的軍隊，並且最終贏得戰爭」。

▲漢光演習模擬敵軍循河道入侵，關指部演練淡水河反突擊。（圖／軍聞社提供）

▲漢光演習模擬敵軍循河道入侵。（圖／軍聞社提供）

他寫道：「今日，美國發現自己需要重新建立一種不同的兵工廠－亦即嚇阻兵工廠。」

蓋拉格警告，中國國家主席習近平已「下令中國軍方在2027年前做好侵台準備」。

蓋拉格示警，為了「防止戰爭」，美國此際必須「迅速重新建造嚇阻兵工廠，不僅可以武裝台灣，也可以武裝我們的軍隊，讓我們在任何印太衝突中勝出」。

他寫說：「無法保證印太戰爭將僅限於幾週，或甚至幾個月而已，我們可能必須在自身軍火庫不具最有效（軍事）資產的情況下，進行較長時間的戰鬥，這令人深感擔憂。」

▲▼ 美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

他寫說：「除此之外，交付給台灣的至關重要飛彈延宕，包括魚叉（Harpoon）反艦飛彈，令人不清楚台灣自身是否將擁有充足武器，以保衛自身及並擊退中國入侵。」

蓋拉格還提及：「在戰鬥發生後才重新武裝台灣，就像我們對烏克蘭做的那樣，即便並非不可行，也會艱難許多。」

他表示：「今日的挑戰迫使我們不得不適應，並且跳脫思考框架。如果延宕正導致至關重要武器無法交付給台灣，我們必須在整合能力上具創造性－使用我們庫存中現有的武器及資產－以便我們可以迅速交付給台灣。」

 
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