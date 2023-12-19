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和米奇「合照沒給錢」被狂追逼刪掉　網紅揭紐約時報廣場騙錢惡招

▲▼英國網紅揭露紐約時報廣場的人偶合照騙錢手段。（圖／翻攝自TikTok）

▲英國網紅揭露紐約時報廣場的人偶合照騙錢手段。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

位於曼哈頓市中心的時報廣場（Times Square）是全球旅客到紐約的必訪景點之一，不過英國知名網紅日前卻在時報廣場和「米奇人偶」上演追逐秀，原來是他遇上了當地惡名昭彰的騙錢手段。

根據《紐約郵報》報導，曾出演Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的英國網紅亞瑟夫（Husnain Asif）日前到紐約旅遊時，發現有許多遊客會在時報廣場和大量穿著卡通人物布偶裝的人合照，但他實測拍片指出，這些看似友善、主動靠近你的人偶，其實目的都是為了錢。

▲▼時報廣場（Times Square）上許多人會穿著玩偶裝和遊客合照藉機要錢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼時報廣場上許多人會穿著玩偶裝和遊客合照藉機要錢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼時報廣場（Times Square）上許多人會穿著玩偶裝和遊客合照藉機要錢。（圖／達志影像／美聯社）

從亞瑟夫上傳至TikTok的畫面可以看到，他拿著相機和米奇、米妮、芝麻街人偶艾蒙（Elmo）合照，當他拍完說了一聲「謝謝」後就立刻離開，沒想到這群人偶竟從後面追著他要錢，甚至威脅亞瑟夫不給錢的話就必須刪掉照片，其中一個人偶還和亞瑟夫說，「你沒錢就該待在家裡！」

▲▼時報廣場（Times Square）上許多人會穿著玩偶裝和遊客合照藉機要錢。（圖／達志影像／美聯社）

▲這些穿著卡通人物布偶裝的人會在時報廣場徘徊，主動靠近觀光客一起合照。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，這些穿著卡通人物布偶裝的人會在時報廣場徘徊，主動靠近觀光客一起合照，但合照後就會立刻要求觀光客支付10美元至50美元（約台幣316元至1580元）不等的費用，如果不配合就會持續糾纏。事實上，紐約市政府為了杜絕這種現象，已經通過法律禁止穿戲服的角色在指定區域內招搖撞騙。

亞瑟夫的影片上傳之後也獲得熱烈迴響，許多網友也分享了自己被騙的慘痛經歷，「我完全沒意識到必須付錢給他們，有一個穿著自由女神裝的人就一直追著我，最後我只能躲進玩具反斗城裡面」、「告訴他們身上沒現金也沒用，他們要求我打開cashapp立刻轉帳20美元（約台幣632元）」。

@husnain_asif

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