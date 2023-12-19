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勞保多繳4年卻「少領57萬」！達人提醒避開地雷區：大吃虧

記者鄒鎮宇／綜合報導

勞保年金繳越久，就可以領越多嗎？「勞保達人張秘書」近日分享一個上班族案例，明明多保了4年，但最後一次請領時卻少了57萬元，原因就在於一次請領需要注意是「最後3年」的投保薪資。

張秘書近日在YouTube頻道「勞工朋友的祕書～張秘書」分享案例，52歲的小倩工作26年，本來的投保薪資為4.58萬元，因職業倦怠想改為在家接案，雖然已經符合可以一次請領的資格，但她還想要繼續工作，便加入職業工會，選擇最低2.5萬元的薪資投保。

小倩認為，過去工作時的投保薪資很高，才會請職業工會幫保基本工資的額度。工作4年後，小倩得知60歲以前要一次請領的話，年資只會計算30年，多保都是浪費，於是加保4年後選擇一次請領勞保給付，然而卻因最後3年的平均投保薪資為2.5萬元，只能領取2萬5000元乘以45個基數，等於112.5萬元。

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然而，若小倩當初離開公司時直接請領，等於4萬5800元乘以37個基數，可一次提領169萬4600元，兩者相差56萬9600元，且小倩還多繳了4年的勞保。據了解，基數的算法為，前15年1年是1個基數，第16年開始是2個基數。

張秘書說明，若要選擇一次請領勞保，需要注意最後3年的平均投保薪資，一定要是最高的狀態再請領，這樣才不會大大吃虧。另外，她也提醒，想一次提領需要多加思考，若有把握投資創造更大的利潤，或是單身未婚且健康狀況不佳，才會比較適合。

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