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35年沒繳勞保！三寶媽離職後「多做1事」爽領雙退休金

【無痛存退休金2】35年沒繳勞保也不怕　她因為做了這件事多領一筆退休金

▲三寶媽吳婕箖國保勞保年資累積17年，等65歲後就能領雙年金。（圖／鏡週刊）

文／鏡週刊

沒有勞保，怕老後退休金大縮水？其實只要加入國保就不怕。今年40歲的三寶媽吳婕箖有了小孩後就離開職場，勞保年資雖只有12年，累積的國保年資已有5年。而以現在條件計算， 持續繳國保保費，等65歲後吳婕箖可月領1.2萬元雙年金到身故，等於是打底保障。

「有了三個小孩後，我就離開了職場，算算現在勞保加國保也有超過15年的年資了，等我65歲退休就能拿雙年金，只是還不清楚能領多少。」今年40歲、現在是三寶媽的家庭主婦吳婕箖說。

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吳婕箖表示，離開職場、沒了勞保後，就收到國民年金的繳費通知，不想自己的老後只靠存款，也想在年輕時為自己多存點錢、留下一些保障，所以都按時繳納國民年金。目前勞保投保年資是12年，國保則是5年，合計17年，已經符合勞保加國保年資15年以上、即可領雙年金的資格。而等到65歲後，便能開始請領這兩筆年金，一直領到身故為止。

但到底能領多少？她指出，自己的勞保投保薪資一直是最低級距，最後投保勞保薪資是23100元，若以此金額去估算勞保老年年金，每月能領5148.3元（公式：平均月投保薪資x保險年資x0.775%+3000元，23100*12*0.775%+3000）

國保的部分，由於之前已有5年年資，持續投保則還有25年的時間可累積，合計30年年資，因為國保落日條款影響，只能依照國保年金B式計算，依照現行條件每月能領7706元（公式：B式＝（月投保金額×保險年資×1.3%），目前月投保金額為19,761元）。

等吳婕箖65歲符合勞保、國保年金請領資格，那麼，每月至少能領12,855元（以目前條件計算），「這筆資金至少可以為老後生活打底。」吳婕箖安心地說。

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