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賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

▲▼賴清德萬里老家周邊地標。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

▲賴清德萬里老家周邊地標。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議越演越烈，甚至被譏諷變成新打卡景點「賴皮寮」，媒體人黃揚明18日就在臉書貼出Google地圖顯示，不只有「賴皮寮」，周邊還有「侍衛休息花園」、「偉建公園」、「賴皮村」等惡搞地標，他也大酸，「野火燒不盡，春風吹又生。」

從黃揚明貼出的地圖顯示，周遭有賴皮村、忠孝仁愛禮義廉紀念公園、賴皮石頭步道、賴皮三岔路、賴皮寮森林休憩園區、侍衛休息花園、偉建公園等惡搞地標，他則諷刺，「野火燒不盡，春風吹又生」；國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書大酸，賴清德老家變熱門打卡景點，大酸「聽說來這裡拜過，會特別容易哭鼻子，是真的嗎？」

此外，國民黨立委王鴻薇在臉書指出，除了有人設立打卡點「萬里賴皮寮」，網路上還找到七年前賴清德老家周邊美麗的景色，完整美麗造景，通通曝光，原來賴清德老家後面，還有長長延伸的建築，前面兩層樓洋房，中間兩段一層樓的建築，後面有一間小木屋，旁邊也有小池塘，旁邊有延伸的造景欄杆。

王鴻薇再提到，更有民眾爆料，雖然現在賴清德老家被國安人員，重兵看守作為私人保全，但是萬里賴皮寮居然可以飛空拍機，在管制區外，並未在禁飛範圍，未來恐怕還會有更多精美的旅遊影片。

針對傳出有國安人員站崗，國安局澄清，當日賴清德將返抵寓所，先遣同仁針對周邊環境實施安全檢查後，協助該寓所工人（著迷彩褲者）移除清潔工具，特勤人員從未派遣清理工作。

截至截稿前，Google地圖上的地名皆已被刪除，但仍有網友持續新增，針對打卡景點風波，賴清德競選辦公室目前尚未回應。

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