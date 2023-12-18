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「雲林萬寶龍」計畫　鼓勵生育第四胎補助13萬

▲雲林縣政府推「雲林萬寶龍」計畫，單胎最高13萬元鼓勵生育迎接龍年新生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今召開記者會宣布推出「雲林萬寶龍」計畫，單胎最高13萬元鼓勵生育迎接龍年新生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣去年新生兒僅約3340人，縣長張麗善今（18）日宣布將於明年即將到來的龍年及後年小龍年推出「催生增產－雲林萬寶龍」計畫，鼓勵新人努力延續下一代新生命及提供育齡女性凍卵補助，透過「龍年生好運、龍年懷好孕、龍年存好孕」的規劃，讓雲林的人口數能夠逐步成長。

縣長張麗善表示，近年來社會環境通膨嚴重，育兒支出增加，導致年輕人因為生活壓力而不願生育，因此希望能給予更多的補助來鼓勵年輕人生育，預計推出三大生孕好禮方案來補助新生兒，只要在生產前父或母一方設籍雲林滿三個月，即可享有「333」的三大好禮。

張縣長指出，縣府透過「龍年生好運、龍年懷好孕、龍年存好孕」的規劃將生育津貼加碼，前三胎提升補助至3萬元，第四胎起每胎提高補助至10萬元；龍年報喜專案就是在2024、2025年大、小龍年生產再加碼3萬元，前三胎可獲6萬元津貼，第四胎13萬元；第三好禮就是每名新生兒出生登記時即可獲得3包尿布做為生產禮。

中華民國幼教聯合總會廖文秀總會長表示，雲林縣現在的生育福利是全國最好，不管是生育與教育規劃都相當好，不僅減輕父母經濟負擔，也兼顧良好的教育、照顧場域，她會利用機會多跟家長宣傳，加把勁多生寶貝，她也代表家長感謝縣長張麗善有前瞻的遠景與計畫。

▲雲林縣政府推「雲林萬寶龍」計畫，單胎最高13萬元鼓勵生育迎接龍年新生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府宣布推出「雲林萬寶龍」計畫，單胎最高13萬元鼓勵生育迎接龍年新生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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