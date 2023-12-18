打造幸福職場！申請勞動部這方案　雲林企業產能提升3成

▲46歲的沈慧如說，有了輔具幫忙，讓她不再腰酸背痛每天找貼布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部「中高齡職務再設計」方案係透過就業輔具及改善工作環境方式讓中高齡及高齡員工工作更順心，可創造勞僱雙贏。位於雲林縣土庫的芳丞有限公司經由勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心輔導導入該方案購置輔具，不僅提升產能更讓員工也不再喊痠痛，勞僱向心力凝聚，打造幸福職場。

芳丞公司負責人蔡純華指出，公司主攻食品包材產品，現公司已超過3成勞工為中高齡員工，「常聽員工喊痠痛，請病假去做復健」，為讓員工有更佳的工作環境，今年透過就業中心協助，導入職務再設計方案，添購半電動油壓升降台車、電動拖板車等省力裝置與輔具，積極改善工作環境，減輕中高齡員工的體力負擔。

蔡純華認為，中高齡員工在職場工作的穩定度高，工作態度比較務實，希望透過職務再設計方案，延長他們的工作壽命，為公司留下好人才，「本來只是單純想體貼照顧勞工，沒料到產能反向上提升3成」，蔡純華說，職務再設計方案政府不僅有補助，還有專家進場給建議，透過方案員工向心力凝聚，工作效率增加，讓她「很有感」。

已有16年的資深員工沈慧如是製袋包裝作業員，每天要進行重複性動作與搬運移動袋裝產品，相當耗體力且因肌力老化、彎腰負重搬運，長時間會有腰酸背痛的問題，在公司添購半電動油壓升降台車，讓作業輕鬆省力不少，沈慧如笑說「工作變輕鬆，不用每天找貼布了」。

另名48歲的貨車司機沈憲宏說，當了貨車司機多年，長年的理貨、搬貨隨著年紀漸增讓他開始力不從心，還好公司買入電動拖板車，讓他有繼續下去的勇氣，不僅工作效率提高，也更願意投入工作，「希望能一直做到退休」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，缺工時代來臨，中高齡勞工已成社會中的重要勞動力，許多中高齡員工因體能下降及退化等，不得不退出職場，鼓勵企業運用「職務再設計」方案透過專家評估協助雇主依員工需求與特性，改善工作流程或方法，藉此減輕中高齡員工的體力負荷，提高工作品質。

劉邦棟強調，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業願意給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間，也能幫企業留住人才，職務再設計方案每位員工每年可補助最高10萬元。

▲芳丞公司導入職務再設計方案，幫員工購置省力輔具，減輕中高齡勞工負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）