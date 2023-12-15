第一桶金由政府銀行擔保！侯友宜：侯康貸就是讓年輕人買得起房

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國民黨總統候選人侯友宜今(15日)前往雲林掃街，談及「「青年侯康貸，購屋免頭款」政策時，表示這項政見一經提出，頗受青年朋友好評，並高呼「「終於買得起房子了！」侯友宜今受訪時表示，侯康貸就是將青年購屋最辛苦的第一桶金，也就是頭期款，由政府、銀行擔保，並透過利息優惠等方式，減輕青年負擔，「我的方法，就是讓年輕人能夠買得起房屋的方式！」

▲國民黨總統候選人侯友宜前往雲林掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

對於行政院批評侯康貸政策，侯友宜強調，就是因為中央政府對年輕人的購屋貸款及照顧不足，沒有年齡限制、沒有限制首購，更沒有排富，太多不足的地方，所以侯友宜提出的政見，就是要補民進黨政府的不足。

侯友宜表示，對於年輕人購屋最辛苦的第一桶金，也就是頭期款，將由政府跟銀行來擔保，前五年利息再減0.5%，讓年輕人有機會出社會可以早點買房子，減輕壓力跟負擔，尤其隨著通貨膨脹、房價上升，年輕人越來越買不起房，每天看房價在漲，但薪水漲了之後還是買不到，「年輕人的這種痛苦，我看得到、聽得到，所以我的方法就是讓年輕人能夠買得起房屋的方式！」

對於媒體問及，蕭美琴說民進黨勝選中華民國還是繼續維持下去，中華民國就是國號，也尊重中華民國憲政體制。侯友宜表示，外媒就曾報導過，蕭美琴自己就不認同中華民國，賴清德更高舉台獨萬歲，也是務實的台獨工作者，但現在到了選舉，兩個人才開始說什麼中華民國是一種選擇，就像賴清德在說非核家園，然後選舉到了，還是要把核電當備援，「完全是為了選舉，變來變去，騙來騙去，都在騙台灣人民的選票！」人民都看清楚民進黨選舉的招數，台灣人民不能再被民進黨騙了，請支持始終如一保護中華民國，保護台灣這塊土地的侯友宜。



侯友宜也談到連日在中南部掃街的心情，自己是出身南部、嘉義的孩子，人親、土親，鄉親的情感都綁在一起，這段時間常常到南部，聽到很多鄉親的聲音，尤其南部長輩希望老農津貼可以提高、老人健保排富後補足，還有農民欠工、公糧收購價格提高、水利會還歸於民等聲音，都是南部人的心聲。身為南部孩子，我一定和所有鄉親團結一致，解決所有問題，用這樣的精神照顧全台灣，希望台灣可以平安，大家過一個好生活。