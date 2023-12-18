館長突現身送便當給柯文哲　黃國昌當面邀「選前之夜」上凱道





▲「館長」陳之漢到柯文哲新莊競總探班，並送上價值180元便當給民眾黨總統候選人柯文哲、不分區立委提名人黃國昌等人享用。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲的陣營日前搶下「選前之夜」和「開票之夜」的凱道路權，但被民進黨質疑支持者塞不滿，使柯粉怒搶賴清德競總、北平東路的「開票之夜」路權。網紅「館長」陳之漢18日特別到柯文哲新莊競總探班，帶午餐給柯文哲、民眾黨不分區立委提名人黃國昌等人享用，更表態將號召館粉選前之夜上凱道。

民眾黨陣營日前搶下2024年1月12日「選前之夜」和1月13日「開票之夜」凱道路權，但被民進黨台北市黨部主委張茂楠大酸，「沒那個屁股還吃這個瀉藥」，引爆柯粉不滿情緒，憤怒搶下民進黨賴清德競選總部前北平東路的1月13日「開票之夜」路權。

柯文哲18日上午於新莊競總召開金融政策記者會，記者會結束之後，大批媒體還坐在一樓處理新聞，而約莫12時左右，只見民眾黨不分區立委候選人黃國昌、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、張志豪、陳宥丞、新北市議員陳世軒、柯辦發言人陳智菡突然從二樓下樓，搬出2大張桌子閒聊哈拉。

此時，「館長」陳之漢突然從一旁側門現身，推著2箱自家便當「TRUE飯」，送上新台幣65元有4樣配菜的銷魂滷肉飯、1盒180元的「脆皮燒肉」探班慰勞打氣。被問到怎麼會送便當給柯營？「館長」受訪時表示，自己看柯陣營最近太辛苦了，一直跑很多場，所以就來看看他們。

至於下午2時黃國昌將於競總舉辦「綠電弊案又一樁！ 綠能國家隊如何成為套利詐騙隊？」記者會，被問到會不會一起出席參與？館長則直言「不會」，記者會交給黃國昌與民眾黨發揮，自己就是來探班的，加上自己沒有來過柯文哲新莊競總，就來看一下。

媒體追問，「館長」剛剛待的競總2樓為「KP TV」直播室，未來會不會參加「KP TV」直播？「館長」回應，如果柯陣營有邀請的話，使一旁的陳智菡笑稱「那可以現場邀請嗎？」

此時，旁邊的黃國昌也加碼補充道，要館長將1月12日「選前之夜」時間留下來，因為競選總幹事黃珊珊也說要拜託「館長」留下來，號召所有館粉上凱道，「少一個就找你！」而「館長」也相當直爽地說「OK啦！沒有問題！」

隨後，柯文哲與黃珊珊也到場享用「館長」準備的愛心午餐，由於柯文哲吃便當速度堪稱神速，所以在場的人笑稱「因為你吃太快，所以我們先吃了！」而柯文哲坐下來用餐時，看見午餐便當的菜色，先反問「會不會吃太好」，隨後追問「館長」便當價格。

最後，針對如何評價「館長」便當？柯文哲覺得燒肉很特別，還反問「館長」燒肉的秘訣，而「館長」也分享肉得用台灣的溫體豬，不能用冷凍豬肉，否則沒辦法有此口感。媒體追問，要不要現場邀請「館長」來參加「選前之夜」或「KP TV」？柯文哲僅說目前還沒找「館長」上「KP TV」，而一旁的館長則說「都好都好」。