雷軍：小米首輛車投入3400工程師　研發資金「超400億元」

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

小米集團首輛電動車早前曝光，引來市場關注。小米集團創始人、董事長雷軍17日在央視上表示，小米第一輛車投了3400名工程師，整個研發投入超過了100億人民幣（約新台幣428億元），「我們是用了10倍以上的投入。」

據央視《面對面》節目，雷軍接受專訪，談到了向武漢大學捐樓的原因、創業歷程，以及小米在汽車領域做出的努力。

他直言，覺得小米做汽車有很多天然的優勢，因為智慧電動汽車的本質就是汽車工業跟消費電子工業的整合，所以進入汽車行業對小米來說有挑戰，不過總體來說難度可控。

雷軍透露稱，3年前還覺得造車是挺難的一件事，經過用戶調研之後定下「守正出奇」的原則，充分尊重汽車行業的規律，使用行業成熟技術確保把第一輛車做好，再在這個大前提下創新。

他表示，小米第二條策略是「10倍投入」，「比如一般車企造一輛車，大概投三四百人，10-20億（人民幣，下同）的研發經費」，小米第一輛車投了3400名工程師，整個研發投入超過了100億元，有這樣的把握以後，就抱著志在必得的方式來做了。

談及對首款汽車的預期時，雷軍稱，「肯定有預期，但汽車的確很複雜，特別擔心一上來不火，大家都不買。但更擔心的是，如果大家都來買，一等又要等一兩年，那肯定會被罵慘。」