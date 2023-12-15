痛痛片！士林短褲正妹吃「無敵星星」　衝馬路直撞小貨車倒地

記者黃宥寧／台北報導

痛痛！葉姓男子上月晚間駕駛小貨車行經士林夜市，豈料，行經文林路與大北路口時，1名身穿短褲的長腿正妹突衝出馬路，直接撞上，長腿正妹倒地翻滾幾圈後，起身痛苦坐在地上，所幸並無大礙。對此，網友也紛紛討論留言「倒霉的司機」、「哇尷尬了，這樣貨車要吞罰單嗎？」。

▲北市士林區發生一起車禍，1名20歲長腿正妹，突衝出馬路慘遭小貨車撞上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起車禍發生於上月29日晚間6時許，41歲葉姓男子駕駛小貨車沿文林路北向南直行到大北路口，1名身穿牛仔短褲的20歲陳姓女子突衝出馬路上，邊衝邊往右邊看，待回頭時就正面與小貨車右側車身撞上，人當場遭猛烈撞擊後往後倒地，一度痛苦躺在地上，引起路人側目，所幸她過了數秒後起身坐在地上。

▲小貨車撞擊突冒出馬路上的女路人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警分局交通分隊獲報後，也火速抵達現場處理，葉男酒測值為0，陳姓女子也僅有手、腳及臉擦傷，至於未禮讓行人違規，汽車駕駛人是否開罰，將待道路交通事故初步分析研判表出來，才能進一步詳細釐清雙方肇事責任。

但這段影片，已經在網路上引起熱烈討論，有網友留言問：「哇尷尬了，這樣貨車要吞罰單嗎？」、「倒霉的司機」、「行人問題，過馬路都沒有事先看好」等。

對此，士林分局交通分隊長呂昭霆呼籲，車輛行經行人穿越道時，應禮讓行人優先通行，以維護自身及其他用路人之行車安全。