搭自由座「用包包佔位」抱孩離開　他狂被問：有人坐嗎？結局辛酸

▲媽媽搭自由座用包包佔位。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友搭乘高鐵自由座南下，前方坐著一名男生跟抱著小孩的媽媽，媽媽抱著小孩離開座位，疑似用包包佔位，但遲遲沒有回到座位，之後每經過一站，旅客上車都會叫醒男生，詢問位置是否有人坐，被問了超過10次，男生似乎感到不耐煩，於是無奈地起身離開座位，她全程目睹直呼「好無辜」。

原PO在Dcard上發文，「高鐵自由座的情緒勒索悲劇」，搭上從南港出發的列車，前方坐著一名男生，以及抱著小孩的媽媽，小孩在座位上躁動不安，媽媽抱著小孩離開車廂，疑似用包包佔位；抵達台北站時，一大群人上車，很多旅客把男生叫醒，詢問隔壁位置是否有人，「回答都是一個媽媽和一個小孩」。

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到板橋站，媽媽還是沒有回到座位上，「這或許是整節車廂中唯一剩下的座位」，只要有旅客經過，就會詢問男生，「到板橋站之前被問了超過10次，我坐在後面，聽到後面幾次的語氣略帶一點不耐煩」，但媽媽仍未回來，後來到板橋站後，男生受不了，揹起超重的後背包、提著行李、披著外套、拿著雨傘，往後面的車廂走。

▲有網友建議通報列車長。（示意圖／資料照）



目睹全程的原PO看了心疼，「從他疲憊且憤怒的表情中，我能感受到他經歷了漫長且疲憊的一天，如果我是他，也會感到極度不悅，他並未做錯任何事，卻因為旁邊的陌生人用包包佔位，而可能被誤認為是佔位者，更令人不安的是，這起事件中並無明確的情緒勒索者，卻造成了一位無辜者的極度不快」、「反映了社會中隱形的情緒勒索現象，以及它對普通人的影響」。

貼文一出，網友建議可以告知列車長，「這種佔位的可以請想坐下的人去找列車長處理喔，說疑似無人的可疑行李他們會馬上處理」、「陌生人帶小孩佔位，卻是剛好坐旁邊的那一個旅客受折磨」、「貼個紙條寫說東西不是我的，不要再問了，然後戴上耳機繼續爽睡」、「遇到這種的不要憂鬱，趕快找服務人員處理」。