　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高鐵明年4月起加薪4.9%「4800人受惠」　歷年最高年終獎金曝

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵明年將加薪4.9%。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後運量快速回升，台灣高鐵今召開董事會，通過針對員工全面加薪，非經理人平均加薪4.9%，明年4月1日起生效。這將是高鐵10年來第8次加薪，累積已調薪26.82%。另高鐵年終也將發出2.3個月外加1.2萬激勵金，創歷年新高。

據了解，台灣高鐵今召開董事會，會中通過對員工加薪案，其中非經理人平均加薪4.9%。台灣高鐵董事長江耀宗今也發出一封公開信給員工，指今年是高鐵撥雲見日的一年，高鐵營運和獲利締造佳績，內文也宣布明年加薪平均4.9%，並發放2.3個月年終和1.2萬營運激勵金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於高鐵自2015年迄今已7度調薪，累計調薪幅度達21.92%，加上明年4月加薪4.9%，累計加薪達26.82%，預估將有4800名員工可受惠。

台灣高鐵資深副總顏昭立受訪時表示，今董事會通過年度調薪案，高鐵根據評估國內外政經環境、公司經營績效、業績及展望等綜合評估，參酌員工績效考核，平均調薪4.9%，其中超過一半員工約2400人調薪超過5%，以基層員工人數最多，4月1日起生效，這也是104年來高鐵調薪幅度最大的一次。

高鐵除4月起全面加薪平均4.9%外，高鐵公司自113年1月1日起，特別針對一般維修、行控、號誌通訊與電力維修等部分特定職務之新進人員也將調高起薪，進行3000至7500元不等之起薪調整，提升高鐵人才招募競爭力，在外部企業不斷提高薪酬誘因挑戰下，保持高鐵營運能量穩定度。

根據高鐵規劃，以一般新進維修人員為例，起薪將由3萬7500元增至4萬0500元；而號誌通訊、電力等稀缺人才，新進人員起薪更將一舉調升至4萬5000元。高鐵也將同步檢視目前已擔任上述職務同仁薪資標準，並給予適度調增。

此外，不僅加薪和調整薪資結構，高鐵今年年終也將加碼，顏昭立指出，高鐵年終獎金也將發出2.3個月基本薪資，明年1月底發放，另還有加發1.2萬營運激勵金12月29日發放，由於過往年終約2個月，這次年終加上激勵獎金金額也是歷年最高。

▼高鐵公司董事長江耀宗發給員工公開信，宣布加薪及年終獎金。（圖／讀者提供）

▲▼高鐵公司董事長江耀宗發給員工公開信，宣布加薪和年終獎金。（圖／讀者提供）

ET快訊
快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀發聲了
逆子縱火「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他
「天王級千萬邁巴赫」現身台中！周杰倫也有一台
周海媚「頂級富人區」擁破4億豪宅！　遺產媽媽繼承
快訊／高雄魚塭驚見浮屍　30多歲女死因不明
快訊／靜宜男大生陳屍宿舍門口
周海媚病歷「醫院認外流」　後果嚴重
1710萬法拉利自撞！駕駛心痛站車旁　車廠搖頭：維修費破20

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

快訊／XBB疫苗增一款！食藥署核准Novavax專案輸入「12歲以上適用」

新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎

周末暴跌16度！全台成「凍番薯」又下雨　下周還有強烈冷氣團來襲

以前開車沒導航！「靠1神物」到目的地　全場認同：我爸超強

快訊／高鐵明年4月起加薪4.9%「4800人受惠」　歷年最高年終獎金曝

撫平震災創傷⋯「藍天教室」走入校園　雲門舞者陪孩子重建身心

跑快速道路見「這開法」他嚇傻！網勸：主戰場％數不夠別去

威力彩「保證頭獎2億元」連6槓！　3生肖財運旺易中獎

農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

快訊／XBB疫苗增一款！食藥署核准Novavax專案輸入「12歲以上適用」

新北塭仔圳獲公務員最高榮譽　由總統蔡英文親自頒獎

周末暴跌16度！全台成「凍番薯」又下雨　下周還有強烈冷氣團來襲

以前開車沒導航！「靠1神物」到目的地　全場認同：我爸超強

快訊／高鐵明年4月起加薪4.9%「4800人受惠」　歷年最高年終獎金曝

撫平震災創傷⋯「藍天教室」走入校園　雲門舞者陪孩子重建身心

跑快速道路見「這開法」他嚇傻！網勸：主戰場％數不夠別去

威力彩「保證頭獎2億元」連6槓！　3生肖財運旺易中獎

農曆11月生肖運勢一次看！屬羊正財偏財皆旺、屬豬愛情事業雙收

遠亞併倒數計時！亞太：15日起停止公開發行

快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀澄清：與事實不符

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

亞洲展覽會議協會聯盟　頒獎表揚我展覽公會及前理事長葉明水

刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

黃云歆從《鬧著玩》消失　認「8月是小畢旅」揭原因：抱歉沒先說

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

工大歐爸來了！　河錫辰1／20訪台辦見面會「號召台粉智力對決」

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

恐跌破8℃　2波冷空氣「後面的更強」

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

2024年三生肖財運最旺

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

超派炸雞創始店突換人經營　超哥證實

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

更多熱門

相關新聞

高鐵加發獎金每人1.2萬元！　明年調薪上看5％

高鐵加發獎金每人1.2萬元！　明年調薪上看5％

台灣高鐵（2633）今（13）日董事會完成「113年度調薪作業原則」案審議後，將自明年4／1起調薪，平均調幅為4.9％，且有一半以上員工調幅逾5％；另今年底加發「營運激勵金」每人1.2萬元、明年1月底發放2.3個月年終獎金。

家樂福加薪10%、全聯店經理年薪百萬

家樂福加薪10%、全聯店經理年薪百萬

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬

高鐵加開91班「返鄉投票列車」周五開搶　3時段北中自由座增為大8節

高鐵加開91班「返鄉投票列車」周五開搶　3時段北中自由座增為大8節

元智宣布比照公立大學「教職員加薪4％」　明年元旦起實施

元智宣布比照公立大學「教職員加薪4％」　明年元旦起實施

關鍵字：

高鐵加薪

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面