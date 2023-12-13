快訊／高鐵明年4月起加薪4.9%「4800人受惠」　歷年最高年終獎金曝

▲高鐵明年將加薪4.9%。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後運量快速回升，台灣高鐵今召開董事會，通過針對員工全面加薪，非經理人平均加薪4.9%，明年4月1日起生效。這將是高鐵10年來第8次加薪，累積已調薪26.82%。另高鐵年終也將發出2.3個月外加1.2萬激勵金，創歷年新高。

據了解，台灣高鐵今召開董事會，會中通過對員工加薪案，其中非經理人平均加薪4.9%。台灣高鐵董事長江耀宗今也發出一封公開信給員工，指今年是高鐵撥雲見日的一年，高鐵營運和獲利締造佳績，內文也宣布明年加薪平均4.9%，並發放2.3個月年終和1.2萬營運激勵金。

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由於高鐵自2015年迄今已7度調薪，累計調薪幅度達21.92%，加上明年4月加薪4.9%，累計加薪達26.82%，預估將有4800名員工可受惠。

台灣高鐵資深副總顏昭立受訪時表示，今董事會通過年度調薪案，高鐵根據評估國內外政經環境、公司經營績效、業績及展望等綜合評估，參酌員工績效考核，平均調薪4.9%，其中超過一半員工約2400人調薪超過5%，以基層員工人數最多，4月1日起生效，這也是104年來高鐵調薪幅度最大的一次。

高鐵除4月起全面加薪平均4.9%外，高鐵公司自113年1月1日起，特別針對一般維修、行控、號誌通訊與電力維修等部分特定職務之新進人員也將調高起薪，進行3000至7500元不等之起薪調整，提升高鐵人才招募競爭力，在外部企業不斷提高薪酬誘因挑戰下，保持高鐵營運能量穩定度。

根據高鐵規劃，以一般新進維修人員為例，起薪將由3萬7500元增至4萬0500元；而號誌通訊、電力等稀缺人才，新進人員起薪更將一舉調升至4萬5000元。高鐵也將同步檢視目前已擔任上述職務同仁薪資標準，並給予適度調增。

此外，不僅加薪和調整薪資結構，高鐵今年年終也將加碼，顏昭立指出，高鐵年終獎金也將發出2.3個月基本薪資，明年1月底發放，另還有加發1.2萬營運激勵金12月29日發放，由於過往年終約2個月，這次年終加上激勵獎金金額也是歷年最高。

▼高鐵公司董事長江耀宗發給員工公開信，宣布加薪及年終獎金。（圖／讀者提供）