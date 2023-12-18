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摔車修理要噴30萬！車行老闆開口討3萬估價費：公定價

騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。原2758371（示意圖／ETtoday資料照）

▲民眾的重機摔車，車行估價維修費要30萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台灣的機車密度世界第一，各種品牌的車行也隨處可見。不過，一名網友近日因為重機摔車，牽去車行估價，老闆報修的價格為30萬元，因此他拒絕維修，沒想到對方又開口要求「10％估價費」，要他支付3萬元，讓他感到十分困惑。貼文發布以後，許多人也出言酸爆了。

這名網友在「爆料公社」表示，近日因為重機摔車，於是牽到車行修理，拜託老闆開出估價單，沒想到事後價格相當驚人，高達30萬元，比新車車價高出了許多，讓他放棄了維修的念頭。

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不過，網友拒絕修車以後，車行老闆竟然開口要求，不修車的話需要支付3萬元的估價費，原因是「10％是公定價」，讓他感到十分困惑，不曉得究竟該不該支付這筆錢。

▼新北市機車商業同業公會先前曾公告，估價費以10％來計算，每車最高不得超過1千元。（圖／翻攝臉書／新北市機車商業同業公會）

▲▼摔車維修費30萬元。（圖／翻攝臉書／新北市機車商業同業公會）

貼文引起許多討論，不少社員出言狂酸，「沒有聽說估價要三萬的，拖車費、工錢，付一付差不多吧」、「請把店家貼出來。給大家看看哪一間，應該很多人想知道」、「等新聞報導，老闆就會說是誤會聽錯」、「估個價就3萬也太好賺了。」

事實上，機車維修估價的爭議常有發生，新北市機車商業同業公會也為此發布公告機車的維修、檢修估價費以總價的10％收費，每車收費不得超過1,000元，且可以由修理費用來抵扣，至於載車運費、拆裝費用則另計，至於大型重型機車的價格則另議。

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