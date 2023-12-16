新北退休男騎車買菜回家遇死劫　「距離太近」擦撞預拌車遭輾死

新北市一名婦人15年從三重住處離家後，僅向女兒傳訊「以後不用再照顧我了，對不起，謝謝妳。」就與家人失去聯繫，女兒連忙向警方通報失蹤協尋。約1個月後，婦人被民眾發現陳屍於基隆八斗子漁港，但因身上沒證件，遲遲無法聯繫上家屬，直至日前透過板橋警方，近日順利交還給女兒，並協助處理後事。