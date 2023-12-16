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新北退休男騎車買菜回家遇死劫　「距離太近」擦撞預拌車遭輾死

▲吳男騎車返家時，途中與預拌車發生擦撞慘死輪下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蔡男駕駛水泥預拌車準備前往載貨，不慎與機車發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（16日）中午，在環河西路五段發生一起死亡車禍。死者當時剛買完菜騎車返家，與同方向的水泥預拌車併行於環河西路，疑似雙方車子太過靠近，機車與預拌車發生擦撞，死者倒地後遭預拌車右後輪輾過，當場爆頭慘死，警方目前仍在釐清肇事原因。

據了解，退休多年的74歲吳姓男子，今早騎車到板橋新海路附近買菜。11時許，準備騎車返回金門街住處，行經環河西路五段、板城路口時，與同方向駕駛水泥預拌車的31歲蔡男並行，雙方疑似過於靠近發生擦撞，吳男倒地遭輾壓當場死亡。警方對蔡男逕行酒測，並未有酒駕情況，肇事詳細原因，仍待進一步釐清。

▲吳男騎車返家時，途中與預拌車發生擦撞慘死輪下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男倒地後，又遭預拌車輾壓。（圖／記者陸運陞翻攝）

板橋警方表示，民眾於道路上遇到大型貨車（含砂石車）經過時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角。並強調，近期積極防制大型貨車（含砂石車）交通事故，12月份規劃取締11次，統計1月1日迄今，取締大型車違規件數計3388件，其中於環河西路4.5段計113件。

▲吳男騎車返家時，途中與預拌車發生擦撞慘死輪下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男騎車返家時，途中與預拌車發生擦撞慘死輪下。（圖／記者陸運陞翻攝）

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