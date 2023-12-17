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女不想顧孩子卻不交撫養權　原因竟是擔心拿不到贍養費

前妻不想顧孩子卻不交撫養權！　竟是因為「這原因」他瞬間氣炸

▲網友透露，在與妻子離婚後，要求對方為了孩子的未來著想，將孩子的撫養權交給他，但前妻卻一口回絕。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

不想顧孩子，也不交撫養權！有名馬來西亞的網友透露，在與妻子離婚後，要求對方為了孩子的未來著想，將孩子的撫養權交給他，但前妻卻一口回絕，其原因竟是擔心他不給贍養費，雖然他持續懇求，但對方還是不願妥協。事到如今，男子也決定與前妻對簿公堂，希望前妻停止扮演受害者。

據星洲網報導，原PO於日前在TikTok公布了與前妻的對話截圖，對話中他苦苦哀求前妻為孩子的未來著想，並表示若對方要再嫁也都是自己的自由，「但可以將孩子的撫養權交給我嗎？」

原PO表示，在離婚前他辛苦工作賺錢，把房子、車子都給了前妻，甚至前妻平常購物也都是他買單，自己則從不計較，想不到如今前妻卻狠心拒絕，「我確實不想要照顧孩子，但也不想要把扶養權交給你。」

當下原PO大感驚訝，並不斷詢問原因，若是需要錢，自己也承諾只要孩子給他，就一定會幫忙，但前妻仍一口回絕，原因則是擔心他不給贍養費，「你給我錢，我給你孩子，然後呢？你就不管我了？那我倒不如把孩子留下，以後你就不會放手不管我了。」

面對前妻的說詞，原PO瞬間氣炸，但也選擇持續妥協，願意每月支付給她贍養費，不過對方的態度依舊沒放軟，最終原PO決定對簿公堂，希望前妻停止扮演受害者的角色。

消息一出，網友紛紛留言支持，「把事情帶上法庭吧。居然利用孩子獲得金錢，獲得的贍養費也不會用在孩子身上，應盡早將孩子救出來。」

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