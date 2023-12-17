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有錢就任性！她花44萬買「15公尺高」恐龍放院子　對面鄰居嚇失眠

有錢任性！她花44萬買「15公尺高」恐龍放院子　對面鄰居嚇到失眠

▲恐龍面向男子家中，極大的壓迫感讓他失眠多日。（圖／擷取自《抽屜視頻》）

圖文／CTWANT

中國某社區出現一隻15公尺高的恐龍模型，恐龍的頭正對著佟男家中窗戶，讓佟男開窗時嚇了一大跳，好幾天都睡不著。目前購買並放置恐龍的鄰居已將恐龍的頭用布包起來，但佟男仍認為於事無補，希望能將恐龍移走。

據《紅星新聞》報導，北京一名女子花了人民幣10萬元（約新台幣44萬元）購買高15公尺的恐龍模型，擺放在自家院子中。恐龍的頭正對鄰居佟先生家，讓他心生恐懼，睡不好覺。女子表示，它（恐龍模型）是草食性恐龍腕龍，並不凶惡，還很可愛，擺放在院子後許多鄰居及小孩都覺得很喜歡。

但家住對面的佟男並不這麼認為，他主張，恐龍長著長長的脖子，還張著大嘴朝著他家，不管待在家還是出門，一抬頭就會跟恐龍對上眼，非常恐怖，強烈的壓迫感導致他已經多日睡不好。儘管女子已經將恐龍的頭用布包起來，佟男仍激動表示：「不行！我知道它裡面是張著大嘴的，就算罩上了也沒有太大的區別。」

女子認為，把恐龍頭包上已是他們最大的讓步，不可能將恐龍移走。對此，網友紛紛留言表示「請把恐龍頭對著自己家！」、「本以為沒什麼，看了照片後確實蠻不舒服的，尤其心裡產生抵觸和聯想後，心理折磨就會越來越大」、「那把頭朝著自己家吧，肥水不落外人田」。

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