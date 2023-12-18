六都375家診所掛號費變貴「最高飆2500元」　漲價3原因大公開

▲六都有375家的掛號費超過150元，漲幅落在50到100元。（示意圖／CTWANT提供／新北市衛生局，下同）



圖文／CTWANT

疫情衝擊醫療體系，民眾荷包也受影響，因為掛號費恐怕要漲價。一般醫療診所的掛號費在150元，但今年六都有多達375家都超過，漲幅落在50到100元不等，甚至有特約門診的掛號費飆到2500元，相當驚人。

根據衛生局資料，六都今年共有375家醫療院所遞交掛號費超出標準的資料備查，是歷年之最，其中以台北市156間最多，接著是桃園市89間，台中66間、新北58間、高雄5間、台南1間。

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以科別分類，台北市調漲家數最多的是中醫診所，新北市是小兒科診所，漲幅多半落在50到100元間，每次掛號費來到250到300元。而單次掛號費最高的，是禾馨體系的特約門診，掛號費一次高達2500元。

▲台北市調漲家數最多的是中醫診所。



據了解，今年以前六都調漲掛號費的醫療院所僅117家，前3大原因是人事成本提高、VIP服務升級、系統更新，不過調漲備註原因若直接寫「健保點值縮水」，這類案件都會被退回重寫。

消基會董事長吳榮達指出，近年物價飛漲，電費、租金、基本工資上漲，連帶醫療院所營運成本增加，掛號費調高50到100元屬合理範圍，但消基會將觀察是否有聯合漲價之前，若有會主動調查。

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