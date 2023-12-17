陸祖孫3人被狂砍身亡　兇手是鄰居母子…疑「祖輩糾紛」釀殺機

▲廣西柳城半年前發生一起命案，祖孫3人因鄰居的祖輩糾紛被殺。（圖／翻攝自極目新聞）



圖文／CTWANT

中國廣西柳城半年前發生一起命案，因為與鄰居的祖輩糾紛，導致呂女士一對兒女和公公被殺，自己也被砍傷，兇手正是鄰居，而且犯案的是一對母子，2嫌事後都已被警方逮捕。

根據《極目新聞》報導，事情發生在今年7月22日，呂女士從工廠宿舍回家，準備去超市買東西，和7歲兒子以及5歲女兒一起度過周末，當時公公正在修理新房的排水管，兒女在新房隔壁的老屋看電視，突然她聽到一陣爭吵聲，但因為電視聲很大，並沒有聽清楚，隨後就聽到兒子淒厲喊「妹妹」，聲音相當驚恐，她趕緊前往查看，發現女兒倒在血泊中，一名男子正揮刀要砍兒子。

呂女士轉身從廚房拿菜刀，準備和歹徒博鬥，僵持期間，一名中年女子進門來，奪下男子的刀，原本以為是來幫她的，但男子空出手後，直接抓她的頭狂打，而女子則持刀砍她，導致她陷入昏迷，一段時間後才醒來，立刻報警，但60歲的公公因為失血過多，送醫途中不幸死亡，2名兒女也都搶救無效。

▲呂女的兒子和女兒都不幸身亡。（圖／翻攝自極目新聞）



呂女士當時沒認出行兇的人，事後才想起是一對母女，之前曾跑到家裡，和家中長輩爭吵，正是鄰居胡男和其母親周女。檢方驗屍報告顯示，呂女士的公公是被菜刀類銳氣和鎬類鈍器長條扁平端多次砍擊、敲打致多發創傷急性大出血合併重型顱腦損傷而死亡；呂女士的兒女是被有一定重量、易揮動的砍器多次砍擊頭部致重型顱腦損傷死亡。

至於呂女士，她的頭部和手腳受到嚴重的傷，現在手偶爾還是會突然刺痛，嚴重時無法抓握東西，頭上受傷的地方也隱隱作痛，甚至出現記憶力下降的情形。

呂女士指出，鄰居胡男性格內向，2家距離不過幾百公尺，算是親戚，但祖輩上有矛盾，平常很少來往，加上他們裝修新房，房子緊鄰3公尺寬的道路，胡男及其母親覺得新房占路，但其實根本沒有占路，2家人因而產生矛盾，對方還上門和公公吵架，曾用言語威脅。

當地村幹部證實，2家人祖輩確實有過矛盾，但調解後誤會已經解開，至於新房產生的矛盾，2家人都沒有向村委反應，胡男和周女已被逮捕，案情進一步審理中。

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