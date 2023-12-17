快訊／回嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明反擊烏賊戰術

▲行政院副院長鄭文燦（中）。（資料照／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人黃國昌今（17）指控，桃園地檢署起訴侑晉科技公司及負責人吳有信，自2017年起非法亂倒有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利高達1億534萬餘元，對吳有信求處15年重刑，且吳是行政院副院長鄭文燦的大金主。對此，鄭文燦發布7點聲明回應，真實惡意與政治利益，讓黃國昌不斷扭曲事實，任意踐踏他人。

鄭文燦表示，黃國昌已經不只一次在沒有證據的情況下，用照片推論站在台上的人就是金主，這不只是與事實完全相反，同時把桃園市政府打擊環保犯罪、保護農地國土的努力抹煞，這樣的指控沒有法律人該有的水準，也失去從政者該有的格調。

鄭文燦發布7點聲明回應：第一，自己跟吳有信從未有金錢往來，也未接受政治獻金，檢察官目前已經起訴吳有信，從監聽及金流資料若發現有人協助，也一定會擴大偵辦，黃國昌說吳有信是自己的「金主」，他要特別說明，吳有信既不是金主，更沒有在市府有任何特權，黃國昌的指控是基於政治考量的烏賊戰術。

鄭文燦指出，第二，去年桃園市長選舉期間，在各地方的後援會，他都有受邀上台致詞，但並不代表自己要為每個上台的人的行為背書，在當天觀音的後援會活動上，台上有十幾個人，吳有信是其中之一，這樣的照片，被黃國昌當作吳有信是金主的邏輯與證據，這種任意連結，是一個法律人該有的水準嗎？

鄭文燦反問，第三，黃國昌也曾和國民黨前立委顏寬恆同台，難道黃國昌就認同顏家的所做所為，代表了黃國昌為顏家佔用國有地的行為背書嗎？

鄭文燦指出，第四，侑晉科技是在自己擔任市長以前，就已有環保執照，他擔任市長後，成立「檢調警環打擊環保犯罪平台」，由市府環保局會同地檢署、調查局、環保署稽查大隊、保七總隊通力合作、主動稽查，找出破壞國土的的不法之徒。

此外，鄭文燦表示，第五，在他擔任市長期間，侑晉科技從2017年開始列管，納入環保犯罪平台追查範圍，2021年擴大上下游流向追查發現，侑晉科技與其他8家環保廠商，有涉及以非法方式處理事業廢棄物，同時把未處理的廢液傾置土地，經由這個平台縝密追查進出貨資料，發現流向不明，進一步查獲本案，在今年桃園地檢署正式起訴。

鄭文燦說，第六，面對環保犯罪，他是採取主動策略，因此才會成立「檢調警環打擊環保犯罪平台」，在這種跨單位的合作下，有誰能隻手遮天，護航環保犯罪行為，大家這樣的打拚努力，反而被黃國昌，用造勢活動照片，影射是協助不肖業者，這根本是顛倒黑白。

最後，鄭文燦說，第七，至於莊隆乾先生早已經發表聲明，黃國昌這種任意踐踏他人的行為，實不足取，把各縣市同樣都在進行的國土功能分區調整，而且要層層審查的機制，扭曲為圖利個人，這是真實的惡意。