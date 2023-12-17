　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「潘孟安怕被法院認證不敢告刑事」　王鴻薇：笑死人！我奉陪到底

▲▼立委王鴻薇召開「金屋藏潘？！王鴻薇曝潘孟安長期入住建商子公司董事長名下豪宅」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委王鴻薇日前指控民進黨總統候選人賴清德競辦總幹事潘孟安入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅「力麒御品」，要求提供相關租約跟匯款單自清，潘孟安則表示已委請律師提告。王鴻薇17日就在臉書表示，她昨天收到潘孟安的提告，並大酸「笑死！潘孟安怕被法院認證，不敢告刑事。」

王鴻薇指出，她揭發潘孟安入住力麗集團旗下「力能能源科技」董事長楊宗名下五千多萬豪宅「力麒御品」，潘孟安至今都無法出示完整租約、匯款資料給大家看，她更進一步公布該集團在潘孟安擔任屏東縣長時期，特規入主綠能開發的事實，潘孟安全部無法回應，卻說要對她提告。

王鴻薇表示，她第一時間就歡迎潘孟安，也等著成為她被前新竹市長林智堅、總統府秘書長林佳龍、民進黨立委郭國文、高雄市長陳其邁控告後不起訴的第五個徽章；而她昨天收到潘孟安的提告，不禁大酸「簡直笑死人，他居然只敢提告民事，潘孟安你真的怕被檢察官認證、被法院認證吧。」

王鴻薇大批，潘孟安在媒體前面信誓旦旦要提告捍衛自己清白，卻不敢告她誹謗，因為潘孟安自己心知肚明，提告刑事就準備被法院認證，潘孟安更怕胡亂提告會被她回告誣告。

王鴻薇最後強調，潘孟安除了住豪宅，更是顯示出他的財力雄厚，深居豪宅的他即使告不贏，也要用司法手段打壓別人揭發真相。「但我王鴻薇沒有在怕」，她表示，自己揭露的事實都經過查證，照片、權狀俱在，相關綠能標案也有媒體報導事實查證，「潘孟安既然想當訟棍，我奉陪到底。」

ET快訊
4年前才說「象鼻岩千年才會塌」　台大教授徐澔德：也覺得神奇
台中136線死亡車禍！15歲少年自撞電桿　鮮血流淌數公尺
花1.5萬找BLACKPINK御用化妝師　網美「慘變腫臉狗」
快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統
泰少女被老師帶回家性侵　逼她和10友「多人運動」
「甄嬛妹」近照正翻！上下全開深V到腰　網激讚：好辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統

「潘孟安怕被法院認證不敢告刑事」　王鴻薇：笑死人！我奉陪到底

快訊／回嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明反擊烏賊戰術

侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好」

柯文哲稱內閣制推動困難　趙少康：奇怪？當初不是你提的？

蔡英文赴霞海城隍廟挺許淑華　她曝「小英總統簽名卡」字超工整

羅智強批評里長被約談「屠村」　潘孟安：附和中國介選令人不解

回顧228牽手護台灣　民進黨全台拼字巡迴12／21開跑

政院洗錢防制辦、調查局聯手　赴中信特攻號召「打詐、反賄選」

選戰觀察／屏東在地聯盟+基本盤　侯友宜有望與賴拉鋸10％內

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統

「潘孟安怕被法院認證不敢告刑事」　王鴻薇：笑死人！我奉陪到底

快訊／回嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明反擊烏賊戰術

侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好」

柯文哲稱內閣制推動困難　趙少康：奇怪？當初不是你提的？

蔡英文赴霞海城隍廟挺許淑華　她曝「小英總統簽名卡」字超工整

羅智強批評里長被約談「屠村」　潘孟安：附和中國介選令人不解

回顧228牽手護台灣　民進黨全台拼字巡迴12／21開跑

政院洗錢防制辦、調查局聯手　赴中信特攻號召「打詐、反賄選」

選戰觀察／屏東在地聯盟+基本盤　侯友宜有望與賴拉鋸10％內

這波冷較久！下周最強大軍探10°C全台都凍　鄭明典：冷氣團在增強

女Coser遭影射「7500元半套」喊：想退出　IG悄悄重啟了

4年前才說「象鼻岩千年才會塌」　台大教授徐澔德：也覺得神奇

快訊／台中136線死亡車禍！15歲少年自撞電桿　鮮血流淌數公尺

「巨人陣」不再是獵鷹的主角！劉孟竹：整體打得更團隊

陳亭妃女力大爆發政治級巨星一次到位　超過1萬人自發相挺

快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統

「潘孟安怕被法院認證不敢告刑事」　王鴻薇：笑死人！我奉陪到底

美房貸利率降！再融資量大增19％　申貸買房增加4％

直擊／孟耿如睽違2個月「現身」林宥嘉演唱會

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

盧秀燕穿短褲挺侯　羞喊腿沒林志玲漂亮

柯文哲台南造勢多少人？　他算最多4千人

桃園造勢登場　現場破萬人等柯進場

賴清德批服貿讓人來台搶工作　馬英九：頭殼壞去

侯友宜台中競總成立　短褲亮相喊「撩落去」

缺席引揣測　潘孟安：賴清德已親電余天

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

黃捷簽名會擠爆　200張超商妹海報超搶手

黃捷動漫祭發「超商妹認親卡」！現場搶爆

快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統

蔡英文籲勿抹黑　「排斥綠電就是排斥台積電」

柯文哲稱內閣制推動困難　趙少康：奇怪？當初不是你提的？

吳釗燮任內與7國斷交　游盈隆舉3事：足可歷史留名

更多熱門

相關新聞

嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明

嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明

民眾黨不分區立委被提名人黃國昌今（17）指控，桃園地檢署起訴侑晉科技公司及負責人吳有信，自2017年起非法亂倒有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利高達1億534萬餘元，對吳有信求處15年重刑，且吳是行政院副院長鄭文燦的大金主。對此，鄭文燦發布7點聲明回應，真實惡意與政治利益，讓黃國昌不斷扭曲事實，任意踐踏他人。

蔡英文赴霞海城隍廟挺許淑華　她曝「小英總統簽名卡」字超工整

蔡英文赴霞海城隍廟挺許淑華　她曝「小英總統簽名卡」字超工整

羅智強批評里長被「屠村」　潘孟安：危言聳聽

羅智強批評里長被「屠村」　潘孟安：危言聳聽

民進黨全台拼字巡迴12／21開跑

民進黨全台拼字巡迴12／21開跑

缺席引揣測　潘孟安：賴清德已親電余天

缺席引揣測　潘孟安：賴清德已親電余天

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024台北市立委王鴻薇潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

《黑澀會》女星被拒絕登機！

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

騎士違規拒攔查還揮拳　遭壓制後身體不適送醫不治！

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面