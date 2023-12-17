「潘孟安怕被法院認證不敢告刑事」　王鴻薇：笑死人！我奉陪到底

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委王鴻薇日前指控民進黨總統候選人賴清德競辦總幹事潘孟安入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅「力麒御品」，要求提供相關租約跟匯款單自清，潘孟安則表示已委請律師提告。王鴻薇17日就在臉書表示，她昨天收到潘孟安的提告，並大酸「笑死！潘孟安怕被法院認證，不敢告刑事。」

王鴻薇指出，她揭發潘孟安入住力麗集團旗下「力能能源科技」董事長楊宗名下五千多萬豪宅「力麒御品」，潘孟安至今都無法出示完整租約、匯款資料給大家看，她更進一步公布該集團在潘孟安擔任屏東縣長時期，特規入主綠能開發的事實，潘孟安全部無法回應，卻說要對她提告。

王鴻薇表示，她第一時間就歡迎潘孟安，也等著成為她被前新竹市長林智堅、總統府秘書長林佳龍、民進黨立委郭國文、高雄市長陳其邁控告後不起訴的第五個徽章；而她昨天收到潘孟安的提告，不禁大酸「簡直笑死人，他居然只敢提告民事，潘孟安你真的怕被檢察官認證、被法院認證吧。」

王鴻薇大批，潘孟安在媒體前面信誓旦旦要提告捍衛自己清白，卻不敢告她誹謗，因為潘孟安自己心知肚明，提告刑事就準備被法院認證，潘孟安更怕胡亂提告會被她回告誣告。

王鴻薇最後強調，潘孟安除了住豪宅，更是顯示出他的財力雄厚，深居豪宅的他即使告不贏，也要用司法手段打壓別人揭發真相。「但我王鴻薇沒有在怕」，她表示，自己揭露的事實都經過查證，照片、權狀俱在，相關綠能標案也有媒體報導事實查證，「潘孟安既然想當訟棍，我奉陪到底。」