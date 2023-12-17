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4年前才說「象鼻岩千年才會塌」　台大教授徐澔德：也覺得神奇

▲▼ 象鼻岩 。（圖／新北市觀旅局提供）

▲東北角海岸象鼻岩崩坍前後對比照 。（圖／新北市觀旅局提供）

記者楊惠琪／台北報導

東北角海岸知名打卡聖地「象鼻岩」16日下午發生坍塌，岩體象鼻部分斷裂，石沉大海，讓網友直呼不捨。不過，台灣大學地質系教授徐澔德4年前曾預測，象鼻岩坍塌至少還要上千年。徐澔德今接受《ETtoday新聞雲》採訪回應，當時看到象鼻崩塌也嚇了一跳，「這麼快，也是很神奇的事情」，這也代表台灣各種地質風化、侵蝕的速率，比我們想像得還要快非常多。

交通部觀光署4年前曾在YouTube上傳「象鼻岩」介紹影片，當時徐澔德在影片介紹，「象鼻岩」地質年歲已有1500萬年，地層是中生代的南港層，屬於一種淺海的厚層砂岩層，在海洋長期不斷的侵蝕作用下，水平弱面和斜的節理弱面接連崩塌，最終形成「海蝕拱門」特殊地貌，雖然有一天也會整個塌掉，但「至少也要上千年吧」。不料，昨天就被發現斷裂坍塌。

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徐澔德今受訪坦言有點意外，「發生得這麼快，也是很神奇的事情」，尤其他常帶學生到象鼻岩一帶進行野外調查，上個月還有帶學生去過，當時他還告訴學生，過去常有遊客會在象鼻所形成的海蝕拱門空洞下拍網美照，「但學過地質學的人都知道，不應該站在那邊拍照，因為不知道什麼時候會掉下去」，沒想到上個月才去，昨天就坍塌了。

徐澔德表示，當年會有千年的說法，是以地形發展的演化來看，因為台灣北部的地質構造活動沒有比東部、西南部來得快，覺得以千年的尺度來看是合理的，只是沒想到「這件事來的比想像中的快」。

他認為，坍塌的原因可能有很多，除了海水長期沖蝕及自然風化與侵蝕外，氣候變遷也有可能，以及遊客過度干擾等因素，加上這幾天大浪、當地雨勢也不小，可能就是擊垮象鼻岩的最後一根稻草。

至於被網友找出4年前在觀光署介紹影片中，指象鼻岩還可撐千年，被部分網友揶揄。徐澔德大方表示，這件事也告訴我們，台灣自然環境還有很多不是我們這麼瞭解的地方，只能繼續多多研究，並減少人為干擾。

談到下一處岌岌可危的野柳女王頭，徐澔德表示，自然風化、侵蝕本來就是一直在發生的事情，如果人們覺得某處景點很珍貴，想要加以保存，透過人為的方式，像是用水泥等外來物質加固，「但好像事情做太多，又稱不上是自然景觀了」，有時候不如就順其自然。
 

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