4煞受託討50萬債務　痛毆欠債女的男友...打一半喊「打錯人」

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區日前一名男子開車載送女性友人去找她男友，在樓下車內等候，卻因她在外積欠50萬元債務，債主教唆3男1女來討債，卻誤認他是女子的男友，不分青紅皂白痛毆他，過程中驚覺「打錯人」，警方獲報經半個月調查，循線逮捕4人，起獲安毒、空氣槍及火藥槍等物，訊後依毒品罪、槍砲及妨害自由等罪移送偵辦。

▲4惡煞持空氣槍（紅箭頭）討債 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，上個月（11月）27日凌晨2時許，鄭姓男子開車載謝姓女友人到樹林區太順街去找她男友，謝女上樓後，他就在車上等候，沒想到他下車透氣時，突然衝出3名惡煞，對他拳打腳踢，過程中，突然其中1人大喊「打錯人」，隨即逃離現場開車逃逸。

▼警方循線逮捕犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

翌日，鄭男到轄區派出所報案，警方經半個月調查，鎖定36歲黃姓、40歲藍姓、29歲何姓男子及負責開車的32歲許姓女子等人。14日警方持拘票兵分多路，在台北市中正區、士林區、信義區及新北市三重區，逮捕4人到案，起獲安非他命、空氣槍及火藥槍等物。

主嫌黃姓男子供稱受到委託人指示，謝姓女子積欠50萬債務，要他們到她男友家要債，沒想到誤以為車內鄭男是她男友，才會打錯人，但卻堅不透露受誰委託，訊後依傷害、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害自由等罪移送偵辦。

▼警方起獲犯案空氣槍、火藥槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）