節能減碳又解決垃圾問題！花蓮「再生資源利用中心」正式營運

▲「再生資源利用中心，以水泥旋窯結合氣化爐處理家戶垃圾，已正式開始營運。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣轄內垃圾長期仰賴外縣市協助處理，又各掩埋場趨近飽和，為了解決轄內垃圾問題，花蓮縣政府結合台泥公司，於台泥和平廠內興建「再生資源利用中心（含一座氣化爐）」，以水泥旋窯結合氣化爐處理家戶垃圾，15日正式開始營運。

花蓮環保局表示，「再生資源利用中心」可以協助解決花蓮縣家戶垃圾去化問題，但垃圾問題需要從源頭開始減量，環保局希望民眾做好垃圾減量及資源回收分類，共同維持花蓮美麗的環境。

再生資源利用中心結合既有水泥窯系統協同處理廢棄物，將廢棄物資源化替代水泥窯部分原料與生煤，有效節省能源及資源，營運後預計每年減少4萬噸碳排放量，相當於333萬棵樹的年固碳量，達到廢棄物循環再利用之永續發展，無法氣化的灰渣可做為水泥替代原料，發揮核心能力實踐 SDGs精神。

縣長徐榛蔚表示，永續作為不是喊喊口號就能達成，必須擬定前瞻性的行動方案，並結合創新技術與思維。本縣訂定 2050年目標，「淨零碳排 永續花蓮」，以塑造個人永續消費及企業責任生產行為模式，整體達成淨零碳排，迎接社會圓滿、環境保護、循環經濟之未來，縣府與台泥公司攜手合作，在處理棘手的垃圾問題的同時，也協助在地發展觀光及提高就業機會。

再生資源利用中心於DAKA園區設置空氣品質監測數據電子看板，隨時公佈空氣品質之監測數據，未來再生資源利用中心內將陸續規劃多種寓教於樂的生態體驗館及生態教育場域。

花蓮縣政府期能藉由「再生資源利用中心」為方式解決本縣垃圾堆置及去化問題，並結合環境教育及在地人文，讓再生資源利用中心不只有垃圾去化功能，而是創造一個讓民眾休閒及了解環境議題，引起大家對花蓮環境的關心，讓更多人了解環境保護的重要，一起守護舒適宜居美花蓮，締造政府、企業與民眾「三贏」的局面。