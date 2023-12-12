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不滿總統候選人氣候政見　環團批：欠缺具體做法「減碳成政治喊價」

▲▼環團不滿三組總統候選人氣候政見，認為欠缺具體做法，2030年的減碳目標也不積極。（圖／記者許敏溶攝）

▲環團不滿三組總統候選人氣候政見，認為欠缺具體做法，2030年的減碳目標也沒企圖心。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2024總統候選人昨（11日）完成選舉號次抽籤。環保團體今（12日）公布總統候選人氣候政見，認為3組候選人都未提出具有企圖心的2030減碳目標，減碳目標更成為政治喊價，而各組候選人雖肯定再生能源發展必要，但欠缺提高社會接受度的具體做法。其中候柯都主張重啟老舊核電廠，但環團批評，刻意忽略老舊核電廠的地震與故障風險，也未提及核電興建的時間與成本，恐淪為空談。

三組2024總統參選人昨完成選舉號次抽籤。台灣氣候行動網絡今天舉辦「2024總統氣候政見放大鏡」網站即時公佈，公布總統參選人誰在乎氣候變遷，並針對候選人提出氣候政策進行專業評析。

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在「2030減碳目標」與「碳定價」部分，環境權保障基金會研究員林彥廷首先指出，很遺憾三位總統候選人皆未提出具有企圖心的2030年減碳目標，以及如何從碳費銜接到碳稅的中短期碳定價政策規劃。由於政府沒有碳預算思考，導致2030年減碳目標淪為政治喊價，僅有賴提出2030年24±1%減碳目標，但讓人質疑是否足以保護人民免為受氣候變遷的侵害，而侯柯兩位總統候選人，連最基本的2030年減碳目標都未提出。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，三位總統候選人提出的未來電力結構，再生能源、天然氣占比目標其實都相差不大，應訂定更積極的再生能源發展目標，才符合國際主張2030年已開發國家無煤，2040年全球無煤目標。

崔愫欣進一步表示，侯與柯都主張重啟老舊核電廠，卻要核一至核三全面延役，才能達到宣稱的發電量。但是核一已進入除役程序，核二因用過燃料池爆滿而提前停機，在現實情況下都難以重啟，核三也已過延役申請期限，核四甚至未完工，而核電延役要經過嚴謹安全審查與評估，候選人提出核電主張時，刻意忽略老舊核電的地震與故障風險，也未提及核電興建的時間與成本，不但緩不濟急，甚至淪為空談。

在「再生能源」部分，台灣環境規劃協會常務理事李翰林指出，台灣與全球趨勢相同，未來十年最主要的再生能源類型仍以光電與風電為主，候選人皆肯認再生能源的發展必要，但卻欠缺提高社會接受度的具體做法。

至於「產業轉型」部分，地球公民基金會議題部專員葉品咸分析，目前各組候選人都有提產業轉型政見，但欠缺對於高碳排產業，如石化、鋼鐵、水泥業之具體政策，令人相當擔憂。高碳排產業的減碳路徑將會影響台灣2050淨零目標的成敗，呼籲各總統候選人應盡所有可能，對高碳排產業有更嚴格的管制，如強化空污排放標準、限制製程許可等。

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