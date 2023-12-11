上萬坪農地慘變垃圾場！恢復原狀估花5千萬　無良集團31人起訴

▲台中市多地遭不法集團盯上，承租農地後棄置建築垃圾，檢警調花了一年蒐證逮人，近日該集團31人遭起訴。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

以一名林男為首的環保犯罪集團，假冒園藝公司在台中多地承租農地，實則引進北部建築工地產出的廢土、垃圾傾倒，總面積高達38213平方公尺（約11560坪）。檢警調蒐證追查近一年，今年8月兵分多路逮31人，近日偵結起訴。而大量土地要恢復原狀，粗估費用至少破5000萬。

大甲警分局去年接獲多起檢舉案，有不法集團假藉環保團體名義，向台中市大甲、后里、外埔多位地主承租土地，隨即引進大量廢棄物、廢土，傾倒在土地上。檢警調深入追查後，發現應是同一組集團所為，且為連續犯案。

該案由大甲分局、保七總隊、中市府環保局、調查局以及行政院環境部組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。專案小組蒐證近一年，在今年8月兵分多路，同步搜索8處，拘提被告林嫌等6人，另通知涉案清運司機等25人，總計31人到案送辦。

經查，該集團以林男為首，利用人頭設立「明○園藝企業社」，均以租地種樹需要整地為名義，騙取地主信任承租，破壞農地後，隨即逃逸無蹤，氣得地主報案檢舉。專案小組進場開挖，果真確認3處農地遭丟棄大量垃圾、塑膠、鋼筋等，另有2筆農地還因此有水土流失之虞，總計污染面積達3萬8213平方公尺，初估恢復原狀至少需5291萬9940元。

全案於11月29日台中地檢署偵查終結，對林嫌等31人，以違反組織犯罪防制條例、詐欺、廢棄物清理法、水土保持法及區域計畫法等罪嫌起訴。