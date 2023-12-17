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台南玄空法寺成立青年總會　以「動禪」為主軸推動心靈淨化

▲中華大智山青年總會成立大會，全台千名青年共襄盛舉，未來共同傳遞善能量。（圖／台南玄空法寺提供）

▲中華大智山青年總會成立大會，全台千名青年共襄盛舉，未來共同傳遞善能量。（圖／台南玄空法寺提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大智山如來聖境玄空法寺，16日舉行「中華大智山青年總會」成立大會，盼藉由公益性組織引領年輕人，將活力與朝氣發揮在正知、正念之上，以「動禪」為主軸，推行心靈淨化的活動，在福慧雙運的積累下，能夠改變生命、創造未來，成就自己的善心善念。

▲中華大智山青年總會成立大會，全台千名青年共襄盛舉，未來共同傳遞善能量。（圖／台南玄空法寺提供）

玄空法寺位在台南市楠西區，16日由住持法宣法師主持成立「中華大智山青年總會」，活動當天參與人數超過1000人，中央投資公司陳樹董事長、金門縣議會前議長洪麗萍、龍的傳人雕刻藝術大師官勝彬、福建漳州漳浦值鼎農漁牧開發公司謝榮文董事長、金品金屬工業公司范銘光賢伉儷、世騰興業公司董事長陳絲沛到場與會，各縣市首長及立法委員致贈墨寶、花籃共襄盛舉。

除玄空法寺原有的朝陽慈善功德會各分會之會員前來參與，也透過玄空法寺設有的「智慧青年」廣集各界青年，勉勵年輕人以慈悲之心、以智慧之行放遠未來，在快速變動的社會氛圍下，不因外在環境的變化而影響自己的內心，而能保持穩定成為社會的中間份子，給予周遭的人正能量。

▲中華大智山青年總會成立大會，全台千名青年共襄盛舉，未來共同傳遞善能量。（圖／台南玄空法寺提供）

▲住持法宣法師表示，成立「中華大智山青年總會」，希望讓年輕人互相交流與學習，為社會注入善的種子，形成善的循環。

住持法宣法師表示，鑒於宗教有穩定社會與人心之責，開山方丈全真上人特成立「中華大智山青年總會」，以公益性社團法人的形式，號召年輕人組織為一個團體，藉由公益活動讓年輕人互相交流與學習，從中增加經驗、充實自我，透過良善的活動促進心靈淨化，接觸善知識並發揮自己的良知良能，為社會注入善的種子，形成善的循環。

▲中華大智山青年總會成立大會，全台千名青年共襄盛舉，未來共同傳遞善能量。（圖／台南玄空法寺提供）
帶領智慧青年的法真法師說明，全真上人在民國96年已成立智慧青年，每個月都除了靜態的活動之外，更多的是動態活動，乃因上人認為年輕人就應該要有年輕人的活力，而不是將他們限制在太多的框架之中，而不願再接觸善知識。透過回到玄空法寺，年輕人有他們的對話空間與交流語言，彼此之間可以相互交流、互動學習，從而有機會引導他們走往正確的方向。另一方面，當年輕人拿起掃把為眾打掃整潔，捲起袖子為眾拔除雜草美化環境等等，在做的過程當中可以靜下心來，不僅能夠發揮他們的良知良能，同時也是在穩定自己的內心，穩定年輕人的內心，也等同於在穩定這個社會。

▲中華大智山青年總會成立大會，全台千名青年共襄盛舉，未來共同傳遞善能量。（圖／台南玄空法寺提供）

玄空法寺以智慧青年為基礎，經過10來年的累積，於今年年底向內政部立案「中華大智山青年總會」，盼藉由有結構組織的型態，能夠向外更廣為人知，影響更多的年輕人，增進社會的和平與良善的交流。「禪堂就在天地間」，而不僅僅是一間教室，以「動禪」作為主軸，從做中學習經驗、從做中體悟道理，從而能夠淨化心靈，並在做之中累積福報與智慧，在福慧雙修之下，有契機與資糧具足改變的力量，開創屬於年輕人自己的未來。

▲中華大智山青年總會成立大會，全台千名青年共襄盛舉，未來共同傳遞善能量。（圖／台南玄空法寺提供）

玄空法寺在2013年由內政部舉辦的「台灣宗教百景」票選第一名，其以環境說法著稱，透過人文、藝文、物文三大面向展現寺院文化，以各種奇石、雅樹美化環境，固有「三步一景」之美名，只要進入即能沐浴於佛法的清淨與殊勝。其計有台北、雲林、佳里、金門、中國大陸等分寺，尤以在福建省三明市永安市上坪鄉上坪村的感恩寺，腹地一百五十畝為廣大，當地六大山頭沒有一處佛寺，開山方丈全真上人慈心悲願，越是沒有佛法的地方越要注入法水，目前正在啟建第一期工程，期盼各界共同護持，未來也希望在成立中華大智山青年總會後，能夠引領更多的兩岸青年進行文化交流，促進兩岸和平發展。

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