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社會 社會焦點 保障人權

飲料店只有1女顧店　毒蟲持槍搶1萬：等我走遠才能報案

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南一間飲料店昨（16日）下午2點多發生一起搶劫案！江姓男子先是裝成顧客到飲料店消費，當時只有1名女店員在顧店，他見有機可趁便返家取槍，再回到現場持槍搶劫，搜刮1萬多元現金，離開前還警告女店員等他走遠才能報案。警方獲報後，4小時內將江男逮捕，並在他身上搜出改造手槍1支、子彈24顆及用贓款購得的毒品海洛因等證物，依加重強盜、槍砲及毒品罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

▲▼江男持槍至台南一間飲料店搶劫，4小時候遭警方逮捕 。（圖／記者林東良翻攝）

▲江男持槍至台南一間飲料店搶劫，警方接獲報案後4小時內將他逮捕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

約40多歲的江男16日下午2點多到飲料店消費，先買了飲料觀察一陣子，發現只有蔡女獨自顧店，因此趁著沒有其他客人時，拿出手槍恐嚇搶錢，蔡女當下不知所措，江男要求蔡女躲到店後的廚房不准出來，江男繞進櫃台，搜刮店內1萬多元現金，整個過程不到5分鐘。

蔡女直到確認江男離開後才敢報案，警方獲報後，警五分局長陳宇桓立刻指揮警力，由偵查隊與派出所共組專案小組，分頭擴大調閱周遭監視器，並鎖定江男身分。

經監視器比對，警方發現江男出現在東區崇德路一帶，即派專案小組趕往追查，最後在崇德與崇道路口發現江男蹤跡，一擁而上將他壓制，在江男身上起出改造手槍、子彈與毒品等證物。江男訊後依加重強盜、槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並積極追查毒品與槍枝來源。

▲▼江男持槍至台南一間飲料店搶劫，4小時候遭警方逮捕 。（圖／記者林東良翻攝）

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