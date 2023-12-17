陽光上色成燦爛金色雪景　台南水道博物館白雪木準時盛開　

▲台南山上花園水道博物館的白雪木今年12月再度準時「覆雪」，整片白雪木在夕陽餘暉的照映下宛若金色雪景，聖誕節氣氛濃郁。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬季是白雪木的花期，台南山上花園水道博物館的白雪木今年12月再度準時「覆雪」，整片白雪木在夕陽餘暉的照映下宛若金色雪景，聖誕節氣氛濃郁，吸引許多民眾取景欣賞。

再一周冬至，雖然今年氣候屬於暖冬，但夜晚與清晨的低溫仍能讓人感受到冬天的氣息，台南山上花園水道博物館內的白雪木也準時跟著時序報時，開滿白茫茫一片像下雪般的美景。特別是今年初時，為了提供白雪木更好的生長環境，園區工作人員將原本散布在花園區小徑各處的白雪木集中種植在靠近宮之森圓環的路段，此處正好是下午的陽光直射處，也因此近日每到下午金色的光線落在白雪木上，就像燦爛的金色雪景。

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館方人員指出，白雪木是4年前開館時規畫種植的，當時還是非常小的樹苗，但因為數量多，在數大便是美的視覺效果下，就已成為熱門拍攝景點。經過4年的成長，今年樹已經長得比人還要高，樹幅也更廣大、更茂密，相當好取景，尤其有許多攝影高手，擅長拍攝人物在逆光條件下才能營造出來的夢幻感，現在白雪木的位置正好符合天時與地利。

水道博物館除了白雪木外，C館旁空地此時已規劃播下花籽，預計春節時能欣賞到整片的波絲菊花海美景，而淨水池區則是南部平地極罕見的賞櫻景點，有四個品種的櫻花待時序到輪流綻放，民眾可以多利用寒假或春節假期，關注水道博物館臉書粉絲專頁的最新消息，在好天氣時前往賞花。