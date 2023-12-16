花蓮縣長遠赴台南聖母廟　迎請駐太平洋大使媽祖

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，在花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁親自恭送下回鑾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經歷9天8夜的遠途跋涉，台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，由聖母廟「土城香」之宋江陣、金獅陣、白鶴陣、數十陣頭與成千上萬的信眾護駕，在花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁親自恭送下回鑾，場面壯觀令人讚嘆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9天前，徐榛蔚縣長自花蓮恭送路跑媽祖起駕，12月16日又親自揹媽祖走上最後一段「返府」之路，奇妙緣分其實是從2022年9月鹿耳門「路跑媽祖」環台路跑時說起，那時原本要駐駕別處的「路跑媽祖」，因緣際會來到花蓮吉安聖南宮，徐榛蔚縣長前往接駕，揹起媽祖跑一小段，短短數百公尺路程，徐榛蔚縣長卻眼淚狂流感動不已，神奇感應難以言喻，自此與這尊媽祖結下深緣。

2021年，徐榛蔚縣長特別在過年期間迎請「路跑媽祖」到花蓮讓縣民「躦轎腳」祈福，原定接續舉辦「太平洋媽祖文化季」，卻因疫情爆發無法辦理，花蓮聖南宮吳建志主委發願：「如果路跑媽祖願意駐駕花蓮，未來將用走路方式送祂回鑾。」





今年年中，媽祖指示需返回台南正統鹿耳門聖母廟「返府稟報」，另行派任駐太平洋之「大使媽祖」，聖南宮吳主委信守承諾，以徒步方式恭送鹿耳門「路跑媽祖」回鑾。12月8日啟程，尚未離開花蓮，「路跑媽祖」就自行跨越車道前往一民宅，該住戶看到媽祖轎後感動不已，主動說出過往的淵源，才知道他名叫張一郎，是30年前為聖南宮與聖母廟牽起交陪情誼的重要推手，當時聖南宮正在建廟，由他牽線路職母廟方文科主委，送了10尊媽祖給聖南宮，媽祖轎主動為在場老婦祈福，張先生告知這是他的妻子，得了重病。吳建志主委說：「我當場眼淚就掉下來，感受到媽祖是真的什麼都知道，救苦救難大慈大悲。」

廟方說，「返府」沿途，「路跑媽祖」神轎速度飛快、神蹟不斷、治病無數，甚至硬衝到田底、溝渠、事故處，為罹難車禍亡靈祈福，有時繞道到不知名的鄉間小路，為某些隱藏不易發現的虔誠信眾收香案，據隨香的轎腳表示：「原本不相信媽祖轎會自己走，現在親身經歷才懂」，15日傍晚來到台南糖安宮，信眾請求「躦轎腳」，一位蘇姓婦人全身疼痛，躦完轎底後竟感到輕鬆，16日也特別前來聖母廟感謝媽祖慈悲救世之恩。

16日午時，「路跑媽祖」回返正統鹿耳門聖母廟，由王增榮主任委員率領第13屆委員、監查、代表備香案隆重接待，敬備祀典焚香稟報、恭獻敬品、焚呈疏文後，由花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁擲筊擇選首任大使媽祖。

王增榮主委表示：正統鹿耳門聖母廟正式派任駐太平洋之大使媽祖，到花蓮聖南宮庇佑萬民，未來每年由太平洋一方「返府稟報」，再遴選派任「大使媽祖」，將成為每年東西兩岸最令人期待的宗教盛事。

▲花蓮縣徐榛蔚縣長擲筊請示天上聖母鹿耳門媽，遴選派任 「駐東太平洋大使媽祖」，由「文館三媽二號」擔任大使媽祖，傅崑萁立委宣讀諭旨。

今日儀典在主獻官王增榮主委主持下圓滿完成，由花蓮縣徐榛蔚縣長擲筊請示天上聖母鹿耳門媽，遴選派任 「駐東太平洋大使媽祖」庇佑花蓮風調雨順、縣運昌隆，而由「文館三媽二號」擔任大使媽祖，由傅崑萁立委宣讀諭旨、徐縣長更換官服，16日將起駕返回花蓮，12/23、24兩日將於花蓮遶境，預計駐駕1年，2024年此刻，再回到正統鹿耳門聖母廟「返府稟報」。