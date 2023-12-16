　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮縣長遠赴台南聖母廟　迎請駐太平洋大使媽祖

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，在花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁親自恭送下回鑾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經歷9天8夜的遠途跋涉，台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，由聖母廟「土城香」之宋江陣、金獅陣、白鶴陣、數十陣頭與成千上萬的信眾護駕，在花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁親自恭送下回鑾，場面壯觀令人讚嘆。

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

9天前，徐榛蔚縣長自花蓮恭送路跑媽祖起駕，12月16日又親自揹媽祖走上最後一段「返府」之路，奇妙緣分其實是從2022年9月鹿耳門「路跑媽祖」環台路跑時說起，那時原本要駐駕別處的「路跑媽祖」，因緣際會來到花蓮吉安聖南宮，徐榛蔚縣長前往接駕，揹起媽祖跑一小段，短短數百公尺路程，徐榛蔚縣長卻眼淚狂流感動不已，神奇感應難以言喻，自此與這尊媽祖結下深緣。

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2021年，徐榛蔚縣長特別在過年期間迎請「路跑媽祖」到花蓮讓縣民「躦轎腳」祈福，原定接續舉辦「太平洋媽祖文化季」，卻因疫情爆發無法辦理，花蓮聖南宮吳建志主委發願：「如果路跑媽祖願意駐駕花蓮，未來將用走路方式送祂回鑾。」

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年年中，媽祖指示需返回台南正統鹿耳門聖母廟「返府稟報」，另行派任駐太平洋之「大使媽祖」，聖南宮吳主委信守承諾，以徒步方式恭送鹿耳門「路跑媽祖」回鑾。12月8日啟程，尚未離開花蓮，「路跑媽祖」就自行跨越車道前往一民宅，該住戶看到媽祖轎後感動不已，主動說出過往的淵源，才知道他名叫張一郎，是30年前為聖南宮與聖母廟牽起交陪情誼的重要推手，當時聖南宮正在建廟，由他牽線路職母廟方文科主委，送了10尊媽祖給聖南宮，媽祖轎主動為在場老婦祈福，張先生告知這是他的妻子，得了重病。吳建志主委說：「我當場眼淚就掉下來，感受到媽祖是真的什麼都知道，救苦救難大慈大悲。」

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廟方說，「返府」沿途，「路跑媽祖」神轎速度飛快、神蹟不斷、治病無數，甚至硬衝到田底、溝渠、事故處，為罹難車禍亡靈祈福，有時繞道到不知名的鄉間小路，為某些隱藏不易發現的虔誠信眾收香案，據隨香的轎腳表示：「原本不相信媽祖轎會自己走，現在親身經歷才懂」，15日傍晚來到台南糖安宮，信眾請求「躦轎腳」，一位蘇姓婦人全身疼痛，躦完轎底後竟感到輕鬆，16日也特別前來聖母廟感謝媽祖慈悲救世之恩。

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

16日午時，「路跑媽祖」回返正統鹿耳門聖母廟，由王增榮主任委員率領第13屆委員、監查、代表備香案隆重接待，敬備祀典焚香稟報、恭獻敬品、焚呈疏文後，由花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁擲筊擇選首任大使媽祖。

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王增榮主委表示：正統鹿耳門聖母廟正式派任駐太平洋之大使媽祖，到花蓮聖南宮庇佑萬民，未來每年由太平洋一方「返府稟報」，再遴選派任「大使媽祖」，將成為每年東西兩岸最令人期待的宗教盛事。

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲花蓮縣徐榛蔚縣長擲筊請示天上聖母鹿耳門媽，遴選派任 「駐東太平洋大使媽祖」，由「文館三媽二號」擔任大使媽祖，傅崑萁立委宣讀諭旨。

今日儀典在主獻官王增榮主委主持下圓滿完成，由花蓮縣徐榛蔚縣長擲筊請示天上聖母鹿耳門媽，遴選派任 「駐東太平洋大使媽祖」庇佑花蓮風調雨順、縣運昌隆，而由「文館三媽二號」擔任大使媽祖，由傅崑萁立委宣讀諭旨、徐縣長更換官服，16日將起駕返回花蓮，12/23、24兩日將於花蓮遶境，預計駐駕1年，2024年此刻，再回到正統鹿耳門聖母廟「返府稟報」。

▲台南正統鹿耳門聖母廟的「路跑媽祖」在16日上午11時返抵台南土城，場面壯觀、令人讚嘆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
女模被爆「雪地多人激戰」暴斃！陸攝影師憤怒回擊
林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」
張齡予不藏了　辣秀32D好身材
越晚越冷！「3類人」不適合進補　醫點名了
「超偶」男星消失歌壇13年！　變身餐廳老闆
【2024跨年懶人包】全台23場陣容總整理！　華莎、Jess

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同學常自嘲「台北窮人」一問家產近億　他心態崩了：出生先贏7成

花蓮縣長遠赴台南聖母廟　迎請駐太平洋大使媽祖

快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電　台電搶修中

環團籲增設「交通空品測站」　環境部：先蒐集資訊再研議可行性

生理期求買巧克力！男友進門「1舉動」妹子心寒：都想分手了

瑞芳「象鼻岩」斷了！崩坍原因曝光　區公所警告：勿再前往

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

呈現遶境「鑽轎腳」與人情意象　《遶境了來吃西瓜》奪兒童動畫獎

小7、全家「隱藏優惠來了」！網爽喊：領到馬上用

婆婆要再婚！準公公「只比老公大2歲」　1句話讓夫妻決定搬出去

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

同學常自嘲「台北窮人」一問家產近億　他心態崩了：出生先贏7成

花蓮縣長遠赴台南聖母廟　迎請駐太平洋大使媽祖

快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電　台電搶修中

環團籲增設「交通空品測站」　環境部：先蒐集資訊再研議可行性

生理期求買巧克力！男友進門「1舉動」妹子心寒：都想分手了

瑞芳「象鼻岩」斷了！崩坍原因曝光　區公所警告：勿再前往

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

呈現遶境「鑽轎腳」與人情意象　《遶境了來吃西瓜》奪兒童動畫獎

小7、全家「隱藏優惠來了」！網爽喊：領到馬上用

婆婆要再婚！準公公「只比老公大2歲」　1句話讓夫妻決定搬出去

大便別滑手機了！醫吐4下場「痔瘡都被擠出來」　極限15分鐘

同學常自嘲「台北窮人」一問家產近億　他心態崩了：出生先贏7成

女模被爆「雪地多人運動」凍僵暴斃！攝影師憤怒回擊

直擊／龍俊亨來台歡度34歲生日！跟粉絲狂鬥嘴：你們來跟我吵架的？

林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」

粉絲狂猜《天道》男男戀配對　謝承均笑打槍Junior太矮

粉絲怒嗆工作室！胡歌親自發聲：請不要罵人　護員工做法被推爆

快訊／科威特元首納瓦夫逝世　享壽86歲！83歲王儲弟繼位

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

江祖平染A型流感發燒4天：骨頭跟皮膚都會痛！零桃花身邊只剩下同志

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

熱帶性低氣壓生成！路徑出爐　最快明天成17號颱「鯉魚」

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

公民老師教如何查判決書！國2生輸入爸爸名出事了

抗癌7年沒復發！醫曝1配角蔬菜能抑制3癌症細胞

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

小7、全家「隱藏優惠來了」！網爽喊：領到馬上用

他查好市多APP「近7000元驚喜」！會員：太貼心

冷氣團灌頂！7縣市低溫特報　急凍「跌破10度」

更多熱門

相關新聞

山東長島顯應宮千年媽祖抵台　赴16座宮廟巡安

山東長島顯應宮千年媽祖抵台　赴16座宮廟巡安

山東煙台長島顯應宮「北庭天妃」媽祖12日抵台，開啟「香緣之旅」。12日至19日，媽祖赴基隆市、新北市、台北市、台中市、嘉義縣、雲林縣、高雄市、台南市、彰化縣、新竹市、宜蘭縣的16座宮廟巡安。

騎士車禍受困計程車底　消防員抬車救人

騎士車禍受困計程車底　消防員抬車救人

Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥陪遊台南

Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥陪遊台南

新化老街科技執法惹議　評估是否撤除

新化老街科技執法惹議　評估是否撤除

黃偉哲打造符合國際標準馬術場

黃偉哲打造符合國際標準馬術場

關鍵字：

花蓮縣長台南聖母廟太平洋大使媽祖

讀者迴響

熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

更多

最夯影音

更多
洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面