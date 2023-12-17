侯友宜台中競總成立　穿短褲亮相喊「撩落去」！盧秀燕俏皮伸腿

記者游瓊華、許權毅／台中報導

決戰中台灣！選舉倒數27天，國民黨總統候選人侯友宜暨立委台中市聯合競選總部17日上午舉行成立大會，超過3000 名支持者不畏低溫現場湧進會場支持侯友宜。侯友宜與競總主委盧秀燕、國民黨主席朱立倫都穿上短褲亮相，高喊「換短褲、撩落去」、「挺勇腳、為你拚」，氣勢驚人。侯友宜更提到自己未來當選總統後，台中市長盧秀燕遇到的困難，就是侯友宜的困難，一定會協助解決！

▲國民黨總統候選人侯友宜今天在台中成立聯合競總大會，現場氣勢磅礡，3000多名群眾不畏溫為侯友宜加油。（圖／記者許權毅攝）



▲侯友宜今天一早先到台中向上市場掃街拜票，受到群眾熱烈歡迎。（圖／記者許權毅攝）



今天一早侯友宜先直搗台中市西區向上市場，替中西東南區立委造勢，該區目前是藍綠激戰區，國民黨立委候選人羅廷瑋以及民進黨候選人江肇國廝殺激烈。侯友宜提到，父親是豬肉攤商，自己到菜市場跟回家一樣，希望大家可以相挺侯友宜跟羅廷瑋，獲得攤商熱烈支持。

▲現場超過3000名群眾湧入為侯康配加油，侯友宜也笑稱，天氣這麼冷，感謝大家愛「Three(侯康配為3號)」不怕流鼻水。（圖／記者許權毅攝）



結束向上市場掃街行程，侯友宜前往競總成立大會，在3000多名支持者簇擁上進場。侯友宜穿著短褲上台，笑稱面對低溫內心也熱滾滾，因為愛「Three(侯康配為3號)」不怕流鼻水。

▲天氣寒冷，但侯友宜聯合競總成立大會現場氣氛熱烈，侯友宜、盧秀燕以及各區立委候選人都穿短褲出席，盧秀燕在台上還俏皮伸腿。（圖／記者許權毅攝）



侯友宜表示，他的競總主委、台中市長盧秀燕在台中執政表現有目共睹，許多評比都拿下第一，但中央大小眼，拿到的前瞻預算卻是少的可憐，不僅台中捷運藍線進度無聲無息，更遑論巨蛋、綠美圖等，未來如果他當選總統後，盧秀燕遇到的困難就是侯友宜的困難，都會協助解決。

侯友宜也提到，民進黨經濟拚輸人，沒招了便把他冠上親中賣台標籤，更提到當年1994年「千島湖事件」他用生命與對岸交涉，用生命為台灣人拼命，但30多年過去，卻被貼上親中賣台標籤。

侯友宜接著說，讓他當選總統，一定可以台灣和平，不會有戰爭，可以經濟起飛，台灣人過好日子，這一票不僅是為了侯友宜拉票，是為了國家、為了下一代拉票，為了這一口氣，就像他穿短褲的一口氣，「撩落去」，讓台灣過著公平正義的日子！

另外稍早，侯友宜接受媒體聯訪，針對賴清德昨日說重啟服貿，是讓台灣經濟走向中國大陸，還稱蔡政府執政時經貿最好。對此侯友宜表示，雞蛋不能放在同一個籃子裡，但旁邊最大的籃子也要放雞蛋，兩岸的經濟貿易不可能斷，所以賴清德不會講就不要講，更不要老是打模糊戰。

侯友宜也說，貿易不能選邊站，一定要布局全球，因此在區域經濟貿易上，民進黨做不到的CPTPP、RCEP，甚至印太經濟架構，都會全力來推動加入，讓台灣可以在區域經貿上有一個立足點。