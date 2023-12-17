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蔡英文回應中國公布貿易壁壘　兩岸可依WTO機制解決貿易爭端

▲▼總統蔡英文替民進黨新竹市立委候選人林志潔站台時，回應中國公布貿易壁壘相關議題。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文替民進黨新竹市立委候選人林志潔站台時，回應中國公布貿易壁壘相關議題。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文16日赴在北大路停車場出席「集中選票 翻轉新竹」賴清德與林志潔聯合造勢大會，替民進黨新竹市立委候選人林志潔站台。蔡英文在談話中，談及中國公布貿易壁壘的議題時表示，兩岸都是WTO的會員，我們也可以依照WTO機制，共同解決貿易爭端，「這就是蔡英文路線，我們理性不挑釁，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

蔡英文表示，這幾年台灣布局全球，跟2016年相比，台灣對新南向國家的出口成長超過六成，對日本則是成長超過七成，對美國更是成長百分之120，這就是對的路。

蔡英文說，當台灣走向世界，當世界「上架台灣」，在野黨卻說要「下架民進黨」。但是，在野黨要上架的是「重啟服貿」，是開放對岸勞工來台灣，把台灣拉回過去依賴單一市場的舊方向，這樣只會「架空台灣」，「我們要上架台灣，不要架空台灣」。

蔡英文說，當世界「上架台灣」，卻有一股力量，企圖用經貿手段，介入台灣的選舉，「但是，我要跟大家報告，蔡英文帶領的政府，已經做好萬全的準備」。

蔡英文指出，面對經貿爭議，台灣願意與對岸秉持誠意、善意溝通；而兩岸都是WTO的會員，我們也可以依照WTO機制，共同解決貿易爭端，「這就是蔡英文路線，我們理性不挑釁，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

蔡英文表示，過去做不到的，我們做到了，我們申請加入CPTPP，得到民主夥伴的歡迎跟支持；我們簽署了「量身訂做」的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，讓台美關係更堅若磐石。

蔡英文說，台灣也面向歐洲，現在歐盟是投資台灣的重要力量；另外，台灣跟英國，也簽署了「提升貿易夥伴關係協議」，「這就是蔡英文路線，台灣腳步堅定，昂首闊步，走向世界」。

蔡英文指出，現在選舉到了，有人說要走蔡英文路線，她跟大家說，蔡英文路線並不是蔡英文一個人，是許多人共同的努力。最重要的是，它強調的是，不能變來變去，而是要沉著穩定，受人信賴，蔡英文路線，就是讓全世界信賴台灣的路線。

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