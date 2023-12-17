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社會 社會焦點 保障人權

帝王行人高雄版！外送員斑馬線上跳機械舞　超扯慢動作罰500

記者許宥孺／高雄報導

東興國中一名學生以《帝王條款》為題創作，榮獲全國美術比賽漫畫類特優獎，不料，網紅Cheap卻砲轟是在醜化台灣行人，引發行人與路權爭議。不過國中生畫的「帝王條款」畫面在高雄真實上演，一名外送員竟在斑馬線上跳舞，還刻意放慢動作過馬路，警方表示將對這名行人依法開罰500元。

▲▼外送員刻意放慢速度過馬路。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲外送員對著機車騎士大跳機械舞。（圖／記者許宥孺翻攝）

立法院4月通過《道路交通管理處罰條例》34條修正案，新法在6月底上路，其中為強化停讓保護行人，汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元。值得注意的是「行人闖紅燈仍需停讓」，也就是俗稱「帝王條款」。

▲▼外送員刻意放慢速度過馬路。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲外送員刻意學機器人走路，慢速度過馬路。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路今日流傳一段畫面，在高雄三民區，有一名身穿外送員制服的男子過馬路時，竟在斑馬線上學機器人走路，還轉身對著停等紅燈的機車騎士滑步跳舞，並且刻意放慢速度過馬路，整整32秒才走到中央分隔島，見行人號誌燈轉紅後，才緊急轉身慢跑回到人行道，超扯畫面讓不少騎士、駕駛看傻眼。

警方證實，這起事件發生在15日上午10點49分，三民區澄清路、文樂街的路口監視器就拍下這樣的「帝王行人」畫面。警方表示，行人在交通頻繁之道路任意追逐、嬉遊等，足以阻礙交通，恐違反道路交通管理處罰條例第78條，可處新臺幣500元罰鍰，將進一步追查這名外送員並開罰。

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