里長赴陸疑收招待涉反滲透法　趙少康疑：吃個兩頓飯就會挺誰？

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統選戰進入倒數，卻傳出台北市有多名里長，從今年6月起，帶著里民和親友，陸續前往中國接受招待，而且行程安排豐富，質疑這是對岸統戰手法之一，遭檢調約談。國民黨副總統候選人趙少康今（17）日赴新北市輔選時受訪時指出，雖然自己對案情不是那麼清楚，不過怎麼可能里長吃兩頓飯，回來說支持誰就會支持誰？里長是民選基層幹部，應該要相信里長們與台灣的民主制度。

趙少康說，里長們被控涉嫌違反反滲透法、選罷法等法規，但他翻了法條翻半天也看不出哪裡違法，就算當地有官員要接觸里長們，要求他們回來要支持誰，「里長就這麼聽話嗎？里長自己會決定要支持誰，不會因吃兩頓飯、落地招待就改變想法。」

趙少康更反問現場媒體，若他現在要求挺國民黨總統候選人侯友宜，難道記者就會依言支持嗎？

至於中國聲稱台灣對中國有貿易壁壘，藍綠因此引發交鋒，民進黨總統候選人賴清德批藍營合理化中國施壓行為，趙少康對此反擊，這本來就是不公平的交易，是台灣限制大陸貨物來，若是因為台灣小，如農產品等需要保護、經不得開放，否則可能大幅影響農業，這都可以討論，要跟對方談，今天這樣「贏局還要贏話」，賺人家的錢又要口頭說對方不合理，怎麼談呢？若民進黨不能談，就讓國民黨來談。

至於前立委郭正亮說年輕人會欣賞趙少康，讓民進黨「很頭痛」，趙少康笑說，民進黨不應該驚訝年輕人會喜歡自己，因為年輕人就喜歡真誠、直白、不隱藏、開誠布公的人，民進黨應該自己檢討，年輕人為甚麼越來越背離民進黨。