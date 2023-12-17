29歲女相親約「海鮮吃到飽」每人1千8　男方拒見面：不當大怨種

▲29歲女相親約「海鮮吃到飽」，不料遭男方打槍，讓她相當傻眼...（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

相親是很多大齡青年都會遇到的問題，無論男女，只要到了一定年齡沒結婚，都有可能會被逼著走上這條道路，尤其是男生，如果不是被家人壓迫得特別狠，一般不會去相親，究其主要原因也不難明白，主要是得花錢。大陸湖北一名女子在網路吐槽自己的相親對象，因為她說要去吃自助海鮮，男生聽完竟直接拒絕見面。

綜合陸媒報導，女子談及2人情況，也是有一定淵源的，家裡面的親戚介紹，想著自己都29了，就給個聯繫方式接觸一下，聊了2、3天時間，就決定見面認識一下。到了快見面時，女生說出了內心的想法，就是附近有一家酒店的海鮮自助不錯，一個人只要人民幣399元（約新台幣1767元），裡面各種海鮮應有盡有。

▲女方認為，這家餐廳海鮮食材包括海參、鮑魚、帝王蟹等應有盡有，吃起來其實十分划算。（圖／翻攝自微博）

女方認為，該家餐廳包含的海鮮食材特別多，像海參、鮑魚、帝王蟹等應有盡有，吃起來也是十分划算，並未意識到有問題，覺得2人既然是親戚介紹，約定見面吃個飯也很正常。誰知道男生聽完以後，直接就不想見面了，也說出了內心的看法，見面只是為了讓對方更真實，吃個便飯或者喝杯奶茶就行。

男方表示，2人就只是見個面，八字都還沒有一撇，一頓飯就要消耗700多，已經超出了預期，他沒法赴約，也不做這個怨種。女生覺得心裡不是滋味，於是就進行言語轟炸，嘲諷相親男生太小氣，幾百塊都捨不得花，活該一直單身。相關情節曝光後，多數網友都不挺女方，直言這個要求很多男人都不會答應。

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