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千萬別點「這2類連結」！　一不小心LINE帳號就被盜

當聊天室看到「各式驗證需求」要小心別亂點。（圖／翻攝自LINE官方賬號）

▲當聊天室看到「各式驗證需求」要小心別亂點。（圖／翻攝自LINE官方賬號）

圖文／CTWANT

通訊軟體LINE在生活、工作中扮演不可或缺的角色，其功能不斷擴增，然而，就在大眾對LINE的依賴不斷加深之際，卻成為詐騙集團攻擊目標。近期有不少民眾「帳號被盜」，對此，LINE官方賬號發文呼籲，當看到這「2類連結」千萬別亂點，點開帳號即被盜，千萬要小心。

第一類：各式驗證需求請小心

不肖份子會假借各類時事名義，製作各種假網站，透過LINE聊天室、Facebook Messenger等方式偽裝為你的好友，以各種手法誘騙你在假網頁上填個資，填完後帳號就會馬上被盜走！

LINE提醒民眾，個人資訊包括電子信箱、密碼、電話號碼、認證碼、身分證件等等，就算對方是好友或家人，也不要隨意共享，都是假的！LINE也從未在非官方的管道提供任何「帳號驗證」或「輔助認證」的機制，更不會要求您在非官方平台上填入「LINE帳號密碼」、或是「認證碼」等資訊。

要求你開啟「移動帳號設定」也要當心。（圖／翻攝自LINE官方賬號）

▲要求你開啟「移動帳號設定」也要當心。（圖／翻攝自LINE官方賬號）

第二類：要求您開啟「移動帳號設定」請注意

LINE表示，只要打開移動帳號設定，將會導致帳號可以移動到詐騙人士手中，您的帳號將遭盜用且無法繼續使用，並被用來詐騙其他親朋好友，請務必謹慎開啟！

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