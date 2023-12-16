士兵焚燒人道物資、砸搶商店住家「PO網炫耀」　以色列軍方要查了

▲自10月7日以色列與哈瑪斯開戰以來，已有18412名巴勒斯坦人在以色列的入侵和空襲中喪生。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

以色列地面部隊實質入侵巴勒斯坦飛地「加薩走廊」（Gaza Strip）後，傳出在當地大肆破壞。美國有線電視新聞網（CNN）核實的多部影片也顯示，以色列士兵在佔領區焚燒人道物資、洗劫破壞私人住宅和商店，並發表種族主義和仇恨言論。

▲以色列士兵直視鏡頭，轉身點燃人道救援物資的食物。（圖／翻攝自X平臺）

據CNN審查過的影片顯示，以色列士兵直視鏡頭，轉身點燃人道救援物資的食物，「我們將照亮這個黑暗之地，並把整個地區燒到不留一絲痕跡。」士兵們還在影片中透露，他們身處加薩走廊及巴勒斯坦地區最大城市「加薩城」（Gaza City）的謝賈亞（Shejaiya）社區。然而當地深陷人道主義危機，多個國際救援組織也示警，加薩城居民面臨飢餓致死的風險。

▲ 罹難的巴勒斯坦人中有7成是老弱婦孺。（圖／達志／美聯社）

報導指出，上述影片只是冰山一角，多部經CNN核實的其它影片更顯示，以色列士兵在佔領加薩走廊後，犯下了洗劫私人住宅和商店、摧毀平民財產，以及發表種族主義和仇恨言論等諸多惡行。

當CNN後續詢問這些影片的相關問題時，以色列國防軍（IDF）並未對影片的真實性、地點或IDF士兵犯下的罪行辯駁，僅譴責了士兵的行為，稱其不符合部隊規定，並承諾會啟動紀律調查、肇事者將受到懲罰。IDF告訴CNN，「以色列國防軍已採取行動，調查那些有違部隊預期道德感和價值觀的不當行為。」

上述以色列士兵在社群媒體發布的影片，加劇了國際社會對以色列暴行的強烈不滿。加薩衛生部的資料顯示，自10月7日以色列與哈瑪斯開戰以來，已有18412名巴勒斯坦人在以色列的入侵和空襲中喪生，其中有7成是老弱婦孺。雖然CNN無法獨立核實這一數據，但IDF也表示，他們在戰爭爆發後的前6周內，已空襲了加薩走廊22000多個目標。

▲ 戰火摧殘下的加薩。（圖／達志／美聯社）

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