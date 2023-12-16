世界最難偽造鈔票再升級！　日本政府明年7月發行「新版紙鈔」

▲世界最難偽造鈔票再升級，日本政府明年7月發行新版紙鈔。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

由於在鈔票中添加多種防偽設計，再加上製作精良，過往日圓鈔票就被譽為是「世界最難仿造的鈔票」。如今有消息指出，日本政府將於2024年7月發行3款新版紙鈔，而屆時發行新版紙鈔後，舊版紙鈔仍可照常使用。

根據《TBS》報導指出，日本財務省於12日表示，將於2024年7月3日發行3款紙鈔，分別是新版1萬元、5千元與1千元紙鈔。而這3款紙鈔上的人物則分別是實業家渋沢栄一、津田塾大學創立者津田梅子與細菌學家北里柴三郎。

三款鈔票的背面畫面也有所變動，1萬元鈔票的背後為東京車站外觀、5千元鈔票背後則是紫藤花、1千元鈔票背後則是浮世繪畫家葛飾北齋的作品「富嶽三十六景」。

而新版紙鈔除了保留原有的防偽技術外，還另外添加了針對人物肖像的「全息防偽技術（ホログラム技術）」。除此之外，新版紙鈔上的數字也變得更大，更方便讓民眾知道鈔票的金額。

報導中也提到，日本最近一次發行新版鈔票是在2004年，而這次也是睽違20年來首次進行新版鈔票的發行。

▼日本新版鈔票。（圖／翻攝自日本財務省）

延伸閱讀

▸ 108課綱爭議3／「大一生成績差」理工人才恐銳減 英文老師抱怨：竟要我教「辦桌」？

▸ 8歲男童房門貼「詭異紙條」…警開門驚見全身沾穢物 體重13公斤被活活餓死

▸ 42歲被裁員…竹科爸改當賣場工讀 兒嗆丟臉：去逛街怎麼躲