大雪中吃辦桌「熱菜變冷菜」！賓客發抖吃完　直言背後潛規則

▲賓客們都穿上厚外套保暖，忍著嚴寒吃完了辦桌。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

這是對人的尊重！大陸河南有位網友分享，自己於近日參加了一場流水席，但卻萬萬沒想到天公不作美 ，下起了大雪，當下因為雪下的太突然，所以主人來不及搭棚子，菜一上全都變成涼的，最後所有賓客還是忍著嚴寒吃完了這頓飯。消息一出，許多人都好奇「吃個辦桌有比身體健康重要嗎？」對此，農村的朋友也直言，「就算是下冰雹，該去吃也必須要去，這是對人家的尊重。」

據《搜狐網》報導，有位網友分享，這2天參加了一場流水席，正當賓客要開始大快朵頤時，突然下起了大雪，主人很無奈，因為雪下的太突然，棚子來不及搭，此外是怕雪下太大，把棚子壓塌了，那樣飯更吃不成。

從曝光的畫面中可看到，賓客們都穿上厚外套保暖，有些人手還都凍紫了，且桌上全是冰霜，紛紛飄下的雪花也都掉在食物上。但現場的長者看似見怪不怪，沒有嫌棄，依舊拿起筷子吃飯，但是年輕人則怕吃完拉肚子，不敢伸手去夾菜。

消息一出，便引起熱議，年輕的網友認為，「吃個辦桌有比身體健康重要嗎？」老人應約到達現場，吃了涼颼颼的飯後，回家能受得了嗎？對此，農村的朋友則解釋，在村裡有哪一家要是遇上點事情就沒有賓客出席，則代表這戶人家在村裡沒有好人緣。因此「別說是下大雪了，就算是下冰雹，該去吃也必須要去，這是對人家的尊重。」

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