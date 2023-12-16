阿根廷總統說到做到「薪水抽獎送民眾」　300萬人搶抽她幸運中獎

▲阿根廷總統米雷伊12月10日剛就職。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

阿根廷新任總統米雷伊（Javier Milei）先前表示，若他當選總統，將瓦解統治階級、關閉政府及中央銀行，並以抽獎方式捐出他 3200 美元，折合台幣約9萬4000元的薪資，而他也說到做到，15日利用Instagram帳號進行「直播抽獎」，但金額是米雷伊作為國會議員的最後一筆月薪，約210萬阿根廷披索，折合新台幣約7.8萬元。

米雷伊15日在直播中向大眾表示，「這是我作為民意代表的最後一筆薪水，因為我現在找到了一份新工作」，這位奉行經濟自由主義和財政保守主義的總統上任後，先捐出作為國會議員的最後一筆月薪抽獎，獲獎者是一名名叫戈梅茲的女性，另據World Nation News報導稱，當天參與抽獎的約有300萬人。

原來，米雷伊2年前競選議員時就承諾過，當選後把每個月的薪水捐出來，讓人民抽獎，之前24次的月薪抽獎結束後，米雷伊都會在社交平台上公布轉帳證明。

現年53歲的經濟學家米雷伊進入政壇僅僅2年就當上阿根廷總統，他也已經承諾捐出總統的薪水，「在我競選國會議員時，我承諾捐出我的薪水...如同我作為民意代表時信守諾言般，我擔任總統後也會持續此承諾」。

出生於1970年的米雷伊，在就讀大學那年恰逢遇上1989年阿根廷超級通貨膨脹，讓他從搖滾樂團主唱及足球守門員的身分，轉為立志為研究經濟的經濟學家。

米雷伊不時會批判共產主義和社會主義是造成貧困的制度，並主張政府應只關注正義和安全，當選阿根廷眾議員後，米雷伊將他每月眾議員薪水透過抽獎送給民眾，實現他將錢還給大眾的想法，米雷伊在總統競選期間痛批稅收制度與政府支出，提出關掉央行並以美元化解決阿根廷多年通膨問題。

12月10日後，米雷伊打算以米雷伊經濟學，大力整頓阿根廷經濟，他15日也在直播中表示，現階段的首要任務就是終結惡性通膨危機，同時呼籲人民不要被悲觀情緒擊垮。

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