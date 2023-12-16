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抗癌7年沒復發！醫曝1配角蔬菜　能有效抑制3癌症細胞

蔥不僅僅是一道菜的配角，也是抗癌神器，一名罹患二期食道癌的病患聽從醫生指示多吃蔥，過了7年癌症都未曾復發過。（示意圖／Canva）

▲江守山醫師表示，蔥被許多研究證實，可抑制口腔癌、食道癌和胃癌。（示意圖／Canva）

圖文／CTWANT

令人又愛又恨的「蔥」竟能抗癌？一名50多歲的工廠老闆，由於長期應酬喝酒，因而罹患二期食道癌，化療過程中腎臟連帶受到損傷，進而前往腎臟科求診，腎臟科醫師江守山勸他除了不能再喝酒，也建議他試著多吃「蔥」，患者遵照醫生的指令，沒想到至今過了7年癌症都沒有再復發。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》節目中分享，表示該名患者為了工作常常需要以「酒」來談生意，患者屬於幾杯黃湯下肚就會臉紅的類型，本身就不適合長期飲酒，果真50幾歲就確診二期食道癌，歷經多次化療、手術，藥物的副作用卻傷及到腎臟功能。

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江守山向這名50多歲的食道癌病人表示，除了必須戒酒，也可以食療法預防復發，可多攝取一些防癌食物。經過一番討論，他發現患者是屬於中式飲食的人，而青蔥、青蒜富含的營養成分能有效抑制癌細胞，被多次證實可以預防食道癌、口腔癌、胃癌。在諮詢過程中他發現患者不能接受蒜，因此建議他不妨多吃蔥，最簡單的方式就是2天煮一盤蔥花蛋，沒想到該患者罹癌至今過了快7年的時間，第2期食道癌都未再復發過。

江守山也列舉「蔥」富含的營養成分，並一一說明：

1.硫化物：抑制腸胃道細菌將硝酸鹽轉變為亞硝酸鹽，阻斷致癌過程。

2.蘋果酸：促進能量製造，增進體能耐力、改善運動表現。

3.β-胡蘿蔔素：可使黏膜強韌、能降低膽固醇、預防心臟病及癌症。

4.維生素B群：保持神經機能正常、緩治焦慮、疲乏、健忘和失眠，協助蛋白質、脂肪與醣類代謝。

5.硒：構成人體內榖胱甘肽，調控細胞免疫機能，協助人體排除毒素。

綜合上述營養成分，江守山表示，除了抗癌，青蔥也有降低膽固醇、改善疲勞、預防便祕、提升免疫力及抗衰老等功效，針對忙碌的現代人、懷孕不敢接受藥物治療的孕婦，能起到養生作用，值得現代人納入日常飲食清單中。

蔥富含的多項影楊成分都被證實能有效抑制癌症發生。（圖／擷取自健康好生活YT）

▲蔥富含的多項影楊成分都被證實能有效抑制癌症發生。（圖／擷取自健康好生活YT）

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