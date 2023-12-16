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德國耶誕派對進駐新北　體驗異國文化佳節氛圍

▲德國耶誕派對進駐新北 體驗異國文化佳節氛圍。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北歡樂耶誕城「德國耶誕市集」。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北歡樂耶誕城活動滿檔、驚喜不斷！自11月17日開城以來，市府陸續推出開城點燈秀、童趣嘉年華、運動派對、巨星耶誕演唱會等主題活動，周末又迎來「德國耶誕派對」，帶給民眾滿滿異國風情美食與文化體驗。副市長劉和然今（16日）代理市長出席活動開幕典禮，與德國經濟辦事處Axel Limberg林百科首席代表暨處長共同進行剪綵儀式，並進行攤位巡禮體驗熱鬧氛圍。

劉和然表示，歡樂耶誕城是新北市政府最重視的年度盛會之一，市府特別在12月15日至17日與德國經濟辦事處合作，舉辦「德國耶誕派對 一起享受異國氛圍」活動，每天11時至22時在新北市市民廣場都能享受最道地的德國小吃、甜食及飲品，例如最為耳熟能詳的熱紅酒、德國香腸、德國啤酒等，希望讓民眾們享受歡樂又獨特的德國耶誕文化。

▲德國耶誕派對進駐新北 體驗異國文化佳節氛圍。（圖／新北市觀旅局提供）

▲劉和然與德國經濟辦事處Axel Limberg林百科首席代表暨處長以及貴賓為市集開幕剪綵。

德國耶誕派對進駐多樣德國傳統多元小吃，包含聖誕捲史多倫（Stollen）、德式烤香腸（Bratwurst）、柏林咖哩香腸、經典馬鈴薯沙拉及道地德式麵包等美食，還有各式德國家電或家用產品品牌，販售耶誕裝飾品、玩具及廚房用品等。活動期間11時至17時舞臺區更有精彩音樂演奏，暖心歡樂的節慶樂曲讓人沉浸在美好耶誕時光中，更有耶誕老人見面會活動，留下美好的耶誕回憶。

此外，活動期間德國經濟辦事處更推出限定抽獎活動，只要至「German Christmas Market」臉書粉絲專頁參加抽獎，即有機會抽中德國啤酒一箱，歡迎大家踴躍參與！更多「2023新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上「新北市觀光旅遊網」、「新北歡樂耶誕城」官網或加入「新北旅客」臉書粉專頁查詢。

▲德國耶誕派對進駐新北 體驗異國文化佳節氛圍。（圖／新北市觀旅局提供）

▲劉和然與德國經濟辦事處Axel Limberg林百科首席代表暨處長以及貴賓逛市集嘗美食。

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