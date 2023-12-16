中選會公佈會議記錄　蕭美琴、吳欣盈放棄美國籍時間曝光

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

2024年大選進入倒數階段，民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈自參選後，國籍問題備受外界關注。根據中選會12月15日公布的會議記錄，調查核對後，此次總統大選參選的6人資格都符合；另外，此次調查也讓蕭、吳2人放棄美國籍的時間點曝光，分別是2002年以及2013年。

根據中選會會議記錄，有關申請登記之總統副總統候選人是否具外國國籍，112年11月27日檢附各候選人填具的查證同意書，函請外交部查證，外交部回復內容說明，在11月29日以電報將查證同意書以快遞 函送駐美國代表處及駐英國代表處。

駐美國代表處在12月1日電報回復接獲美國在台協會華府總部函復結果：賴副總統清德、柯主席文哲、侯市長友宜及趙少康先生均查無相關取得美國公民資格之紀錄；蕭大使美琴及吳欣盈女士分別於民國91年（2002）年1月30日及民國102年（2013）年7月15日放棄美國國籍。

另外，為確認申請登記的總統副總統候選人是否曾有回復或歸化取得我國國籍情事，中選會於112年12月4日函請內政部協助確認，內政部於同日函復，經查戶政資訊系統國籍行政作業及現存檔案，賴清德先生等6人均查無辦理歸化、喪失或回復國籍變更案件檔存資料。