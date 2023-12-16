爭取桃園客家鄉親支持　賴清德推公共服務普及化6項客家政見

▲民進黨提名總統候選人賴清德今天下午出席「挺客家親子派對」活動，演唱客家競選歌曲「四海大平安」，係首次對外公開演唱。（圖／賴清德桃園市競選總部提供）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨總統候選人賴清德今（16）日下午冒著寒風細雨出席桃園市中壢區的「挺客家親子派對」活動，現場演唱本次客家競選歌曲「四海大平安」，亦為賴清德首次對外演唱，贏得滿堂彩！賴清德更提出公共客家、客家青年、飲食客家、文創客家、區域客家與國際客家等六項客家政策，呼籲客家鄉親支持他與美琴能高票當選。

賴清德今天下午2時許出席位於泰豐輪胎中壢廠區的「挺客家親子派對」活動，包括行政院副院長鄭文燦、全國中央客家助選團總團長范振修、桃園客家後援會總會長黃傅淑香、立委湯蕙禎與黃世杰、立委候選人彭俊豪、劉仁照、范綱祥、桃園信賴之友會會長林瑞祥及多位黨公職和里長都到場力挺。

▲民進黨提名總統候選人賴清德今天下午出席「挺客家親子派對」活動，頒發戰旗給桃園客家後援會總會長黃傅淑香。（圖／賴清德桃園市競選總部提供）

賴清德到場後，除以客語向滿場客家鄉親打招呼，有大家的鼓勵，清德認真打拼好不好，請大家支持清德與美琴高票當選。

賴清德致詞時表示，客家文化有三種精神讓人佩服，首先是「硬頸精神」，不怕困難更是台灣精神的代表。第二是保家衛民的「義民精神」，不向威權低頭，不顧一切堅定守護家園。最後是「晴耕雨讀」的底蘊，列舉客家出了相當多傑出的文學家如鍾肇政、鍾理和、李喬、吳濁流等優秀子弟，自己在念大學時都有讀過這些文學作品。

▲民進黨提名總統候選人賴清德今天下午出席「挺客家親子派對」活動，籲請客家鄉親支持賴蕭配與黨提名立委候選人。（圖／賴清德桃園市競選總部提供）

賴清德也提及，西元2000年民進黨首次執政時，就設立中央部會級的客家委員會、客家電視台、客語聯播網、大學客家學院科系等；我們闢建國家級的客家文化園區，舉辦客家文化節等各項活動，致力於客家文化教育的推廣。擔任行政院長任內，還公布了「客家基本法」修正案、通過《國家語言發展法》。

賴清德也提出六項客家政見：

第一，公共客家，推動客語的公共服務普及化，在教育領域，會鬆綁相關法令，尊重第一線的人員，看看哪一些課程可以用客語來教學。同時提升客家文化重點發展區公務人員的客語能力，推動普及化客語公共服務。

第二，客家青年，強化青年與客家文化的連結，擴大支持客家青年參與公共事務。

第三，飲食客家，客家有很多美食，未來也要用力推廣，當場請鄉親推薦客家美食，包括客家小炒、粄條、菜包、薑絲炒大腸、麻糬、客家湯圓等。

第四，文創客家，結合剛剛提出的客家青年，讓年輕人可以就近在家鄉創業、生根。

第五，區域客家，以浪漫台三線為基礎，更細緻推動計畫，就如同四海大平安這首歌中有五種腔調，都為客家區但有不同的差異。

第六，國際客家，讓台灣成為世界客家的中心，鼓勵客家人都回台來，同時也盛讚前桃園市長鄭文燦規劃舉辦世客博。