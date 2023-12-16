IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍　出國避風頭返台落網

記者許宥孺／高雄報導

曾於高雄苓雅知名舞廳前砍傷百萬網紅「超艾夾」的蔡姓角頭「金毛」，今年8月時，其藍寶堅尼座車在舞廳前被開槍，警方查出他先在IG連發5篇限時動態，狂嗆林姓男子等人「恁杯開槍打死你」、「求你快來殺我」等語，引來對方衝到舞廳前連轟8槍。「金毛」事後躲到國外避風頭，警方發現近日「金毛」要從大陸回國，在機場將他拘提到案，並依恐嚇、毀損等罪嫌送辦，訊後聲押禁見獲准。

▲地方角頭「金毛」當時將愛車黃色小牛停在停車格，遭槍手轟8槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

曾在新興區多次鬧事的角頭「金毛」，今年8月31日將愛車小牛停在七賢二路上的停車格，「金毛」則是在路邊解放邊玩手機開直播，結果和一名屏東角頭、綽號「屏東祥」的酒客發生糾紛，對方以為「金毛」偷拍他，所以搶走他的手機查看相簿，確認沒拍到後就離開。

隨後「金毛」衝進酒店找友人，一行人砸破「屏東祥」的車玻璃，事後還在IG限時動態連發5篇大罵「屏東祥」。「我在大世界門口，誰攔我，問我怎麼樣，玻璃被我砸破，跑三小」，不但告訴對方自己在大世界等他「沒吃過子彈我等你」，還問候別人媽媽，另外還嗆對方「恁杯開槍打死你」、「等你啦」、「等到好累，快來殺我，拜託」、「求求你快來殺我，有種不要叫人講」。

▲▼「金毛」連發5篇限時動態，挑釁屏東一名角頭，後續才發生開槍事件 。（圖／民眾提供）

此舉引來對方不滿，一行人2小時後帶槍衝到舞廳，發現「金毛」準備離開時，對著他的座車小牛、友人的BMW連轟8槍。雖然「金毛」等人沒有受傷，不過他毀損他人車輛，又涉及恐嚇開槍，犯案後隨即逃到韓國躲避追查。

警方查出，30歲的蔡男「金毛」是明仁會高雄分會長，涉嫌多起恐嚇、毀損暴力案件，經掌握情資，發現他又從韓國飛往中國大陸，直到本月13日，「金毛」要返回高雄，持拘票順利將他拘提到案，調查後依違反刑法恐嚇、毀損等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，訊後聲押禁見獲准。

▲「金毛」事發後出國避風頭，近日回國被捕。（圖／記者許宥孺翻攝）