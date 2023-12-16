CNN：台官員稱中國惡意假消息「欲破壞信任並藉故動武」

▲兩岸關係持續成為國際關注焦點。（圖／路透）



文／中央社台北16日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣在2024年大選之前面臨來自中國各種惡意造假的消息，官員說，這可能不只要破壞民眾對政府的信任，北京似乎也在練習用假消息替軍事行動製造藉口。

台灣和世界上許多地方一樣，經常在選舉期間發現惡意造假的消息增多的現象，但由於所處地緣政治空間不穩定，台灣在非選舉期間也是惡意假消息攻擊的目標。

台灣的安全機關對惡意假消息也特別警惕。CNN記者近期參加了一場閉門安全簡報會，台灣情報界人士在會中警告，中國一直努力透過一連串惡意假消息、軍事和經濟行動影響台灣2024年大選，目的是替支持改善兩岸關係的在野黨候選人提高勝出的機會。

台灣情報圈人士說，中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧最近召開會議討論如何影響台灣大選，並盡量不讓外部各方發現這類干預活動的證據。

一名台灣高階安全官員說：「他們希望他們討厭的政黨輸掉選舉」。這名官員言下指的是目前的執政黨民主進步黨。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

多名官員在安全事務閉門簡報會上說，台灣方面認為，在中國採取的各種策略中，最複雜的是認知作戰，包括在台灣惡意散播假消息、放大對親中候選人有利的論點等。

官員們說，除了經營內容農場和社群媒體假帳號之外，中國的資訊戰涵蓋各層面。

中國採用的其他手法包括與私人企業合作，假冒真實存在的新聞網站；仔細挑選台灣電視節目中符合中國敘事的言論，重新包裝成可上傳社群媒體的短影音；以及違法資助台灣的小型媒體，這類媒體大多報導地方民生議題，但偶爾也會刊登一些內容，質疑不認同中國的候選人。

CNN提到，官員們強調的一則惡意假消息是民進黨副總統候選人蕭美琴是美國公民的謠言；台灣事實查核中心等機構的查核報告顯示，蕭美琴曾有美國籍，但已於2002年放棄。

媒體識讀專家說，中國對台灣的認知作戰長期以來都不只在選舉季節發生。

▲台灣持續遭受假消息作戰攻擊。（圖／路透）



台北大學犯罪學研究所副教授兼所長沈伯洋說，研究員通常可藉由分析散播謠言的帳號IP地址及是否為機器人，確立惡意假消息和中國當局之間的關聯。

沈伯洋已獲民進黨列為不分區立法委員候選人，他說：「中國的輿論戰目標經常是要影響獨立選民和年輕選民。」

但台灣安全官員警告，中國的惡意假消息作戰可能不只破壞民眾對政府的信任。

根據CNN獨家取得的台灣安全文件，台灣當局正調查今年7月的一樁事件，當時一家媒體錯誤指稱美國命令台灣研發生物戰劑，可能要用來對付中國人民解放軍。台灣方面認為中國似乎正為一次「假旗」（false flag）行動進行演練，可能是要替未來對台動武找理由。

這份安全文件提到，謠言一開始出現在捏造的「會議紀要」內，然後紀要又被送到記者手中。一名台灣安全官員告訴CNN，台灣當局有高度信心，中國正是相關捏造文件的幕後黑手，因為其中有一些中共慣用而台灣不常見的詞語。

這名安全官員說：「我們認為，這不只是惡意散播假消息而已…北京似乎在演練如何利用惡意假消息替軍事行動（製造）藉口…並以美國即將向中國開戰為由（在軍事上）對付台灣。」

台灣事實查核中心記者陳培煌說，雖然查核中心聘有大約12名記者，仍遠遠無法應付大量網路謠言。他說：「對我們而言，除了單純查核一則消息是否屬實之外，提升媒體識讀也很重要…如果多數人有能力質疑一則消息的真偽，謠言就更不易流傳。」