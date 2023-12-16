AI導致假新聞與訊息滿天飛！學者建議：冷靜思考不轉傳再查證

▲台師大開發系統，讓玩家戴上VR化身查核記者，在虛擬實境中探索圖片蛛絲馬跡，還原事情全貌。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

隨著科技發達及AI蓬勃發展，假訊息與假新聞不斷出現在民眾周遭。傳播學者侯政男今（16日）指出，很多假新聞或假訊息，都是透過移花接木方式，例如把過去重大災難照片改時間讓民眾誤以為剛發生，在選舉期間也很容易出現，民眾若遇到覺得怪怪的假新聞或假訊息，要先冷靜一下，寧可不要相信，抱持質疑態度，也不要馬上轉傳，再進行查證，不要成為幫兇。

台師大大眾傳播研究所今（16日）舉辦「AI・媒體・未來社會」沙龍及該所「媒體素養產學計畫」成果發表活動，現場陳列多款由計畫開發的桌遊，其中一款更特別授權開發成元宇宙互動遊戲，玩家將戴上VR化身一位查核記者，在虛擬實境中探索圖片蛛絲馬跡，還原事情的全貌，並產製一則新聞標題。

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今天台師大也舉辦全國首次媒體素養桌遊競賽，玩家透過台師大開發的媒體素養桌遊遊戲，在「媒體生存戰」中擔任媒體老闆，模擬經營時可能遭遇到，包括同業惡性競爭、觀眾喜好改變、演算法調整等狀況，並設法取得最大收益，來反思台灣媒體經營的困境，透過遊戲來實踐「玩桌遊、學素養」理念。

▲台師大舉辦全國首次媒體素養桌遊競賽。（圖／記者許敏溶攝）

計畫主持人、台師大大傳所教授陳炳宏指出，活動將媒體素養能力培育融入遊戲中，讓玩家扮演媒體經營者，理解當前媒體的經營困境，期待年輕世代面對紛擾的媒體現象能更耳聰目明。

計畫共同主持人、義守大學大眾傳播學系教授侯政男則表示，科技快速發展也衍生負面影響，包含錯誤訊息、演算法歧視、AI造假等問題，以假新聞或假新聞來說，最常見就是將過去發生水災、火災等的重大災難照片，移花接木後讓民眾誤以為才剛發生，而要避免成為假新聞或假訊息的傳播者，就是看到相關照片時，要先冷靜一下，寧可不要相信，抱持質疑態度，也不要馬上轉傳，再查證訊息或新聞真假，以免成為製造假訊息或假新聞的幫手。